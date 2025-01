Quotidiano.net - Valanga a Bordonecchia, in Alta Val Susa: cosa sappiamo

Torino, 31 gennaio 2025 –nei pressi dell’area sciistica Vallon Cros nel comune di Bardonecchia, inVal. L’evento si è verificato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono in corso le operazioni di ricognizione di vigili del fuoco e soccorso alpino per verificare se ci siano persone coinvolte dal distacco. I vigili del fuoco sono intervenuti con un elicottero Drago 66, in campo anche il soccorso alpino e le unità cinofile. Al momento non si sa se ci siano persone coinvolte.