Arpat, Pietro Rubellini, e il comandante Regionale Toscana della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Magliocco, avevano siglato un protocollo d’Intesa finalizzato alla definizione della reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive in materia ambientale. Un protocollo che avrà una forte declinazione sul fronte delle Alpi Apuane e, in particolare, sui controlli alle cave. Tema caldo e sensibile ormai da diversi anni, come evidenzia il protocollo ma soprattutto l’atto che ne accompagna l’approvazione. C’è un aspetto chiave su cui si incentra lo sviluppo della collaborazione: il Piano triennale delle attività di Arpat fino al 2026 prevede "un programma di controlli aggiuntivi delle attività di coltivazione cave nell’area apuana versiliese, mediante la predisposizione di un progetto speciale per il triennio 2024/2026 attivabile già dal 2024 anche attraverso eventuali collaborazioni con altre Amministrazioni". Lanazione.it - Via al protocollo anti-marmettola. Patto tra Arpat e Guardia di Finanza Leggi su Lanazione.it Nel mese di marzo, il direttore di, Pietro Rubellini, e il comandante Regionale Toscana delladi, generale Giuseppe Magliocco, avevano siglato und’Intesa finalizzato alla definizione della reciproca collaborazione, nell’ambito dei rispettivi fini istituzionali e in attuazione del quadro normativo vigente, allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive in materia ambientale. Unche avrà una forte declinazione sul fronte delle Alpi Apuane e, in particolare, sui controlli alle cave. Tema caldo e sensibile ormai da diversi anni, come evidenzia ilma soprattutto l’atto che ne accompagna l’approvazione. C’è un aspetto chiave su cui si incentra lo sviluppo della collaborazione: il Piano triennale delle attività difino al 2026 prevede "un programma di controlli aggiuntivi delle attività di coltivazione cave nell’area apuana versiliese, mediante la predisposizione di un progetto speciale per il triennio 2024/2026 attivabile già dal 2024 anche attraverso eventuali collaborazioni con altre Amministrazioni".

