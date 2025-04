Il vescovo davanti alla bara del Papa | Ho ritrovato parole che mi ha detto

davanti alla bara di Francesco ha ripercorso quegli "scambi di parole" che non dimentica. Ricordi, sempre vivi. Come quella esortazione paterna - "stai tra la gente" - il giorno che lo volle vescovo. Piazza San Pietro: Migliavacca siede tra i presuli e i cardinali, nell'area riservata a lato dell'altare. E i ricordi prendono il sopravvento pochi minuti prima della cerimonia funebre. "Ho ripensato agli incontri con lui, belli e significativi per me e ho provato gratitudine. Mi ha emozionato sentire che ero partecipe con la preghiera in un momento molto importante Chiesa, un momento autentico".Poi l'abbraccio con alcuni cardinali, pronti all'ingresso nella Cappella Sistina. È lì che ora si appuntano gli occhi del mondo: "Ho assicurato la mia preghiera allo Spirito Santo affinché li guidi nel compito", dice il vescovo Andrea.

