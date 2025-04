Doppio dramma sul Lario | un morto in mountain-bike grave un motociclista

mountainbike un sentiero nel territorio comunale di Caglio, nel Triangolo Lariano.Nella caduta, avvenuta per cause ancora da chiarire, il ciclista ha riportato traumi molto gravi. Per soccorrerlo è stato inviato l’elicottero del 118. Era in condizioni disperate. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna ma è sopravvissuto solo poche ore. Nella mattinata di ieri un altro incidente grave si è verificato sulle strade dell’AltoLario, a Porlezza, dove marito e moglie sono caduti in moto. Il mezzo fuori controllo è finito contro un’auto in sosta. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La caduta sull’asfalto è stata violenta e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate. Ilgiorno.it - Doppio dramma sul Lario: un morto in mountain-bike, grave un motociclista Leggi su Ilgiorno.it Caglio, 27 aprile 2025 – Un uomo di 65 anni ha perso la vita ieri pomeriggio mentre percorreva su unaun sentiero nel territorio comunale di Caglio, nel Triangolo Lariano.Nella caduta, avvenuta per cause ancora da chiarire, il ciclista ha riportato traumi molto gravi. Per soccorrerlo è stato inviato l’elicottero del 118. Era in condizioni disperate. Sul posto gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna ma è sopravvissuto solo poche ore. Nella mattinata di ieri un altro incidentesi è verificato sulle strade dell’Alto, a Porlezza, dove marito e moglie sono caduti in moto. Il mezzo fuori controllo è finito contro un’auto in sosta. L’impatto ha sbalzato in aria marito e moglie. La caduta sull’asfalto è stata violenta e il conducente di cinquant’anni è ricoverato all’ospedale di Varese in condizioni disperate.

