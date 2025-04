Lanazione.it - "Dov’è finita la tramvia?". Lo vogliono sapere i residenti della Piana

A Pisa l’associazione "Città ecologica" attacca sul silenzioRegione. Nelladi Lucca sono i cittadini che chiedono che fine abbia fatto. Stiamo parlandofamosao metropolitana di superficie Livorno-Pisa-Lucca che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per la mobilità anche per la. Le ultime notizie sono del 2022, quando venne annunciato uno studio. Adesso chissà, magari l’argomento salta di nuovo fuori in vista delle regionali. C’è bisogno di chiarezza.Promotore e convinto assertore dell’importanza dell’opera, era stato l’ex sindaco di Capannori e l’ex numero uno di Palazzo Ducale, Luca Menesini, il quale avviò un tavolo di confronto con gli altri Enti, in particolare Porcari e Altopascio, declinati in ordine di distanza da Lucca. Una volta concordi su questa specie di metropolitana di superficie che collegherà le aree industrialicittà capoluogo con i siti del distretto cartario, (con migliaia di pendolari che ogni giorno si recano al lavoro in quell’area e che lascerebbero in garage le auto, con notevole e intuibile risparmio in termini di carburanti e, di conseguenza, di inquinamento atmosferico), si procederà con gli altri step.