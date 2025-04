Programmazione Canale 5 cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmazione di Canale 5 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Canale 5 per l’intera giornata di oggi. Vi ricordiamo che il palinsesto è visionabile sia in diretta che in streaming attraverso la piattaforma Mediaset Infinity. Su quest’ultima inoltre potrete vedere le repliche dei programmi di Canale cinque.In questo approfondimento invece potete trovare la Programmazione tv di stasera di tutti i canali. Programmi Canale 5 di oggi, 27 Aprile 2021Mattina07:59 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 508:43 - Meteo.it - WeekendPrevisioni meteorologiche del territorio italiano, diviso per zone geografiche, dettagliate e costantemente aggiornate08:49 - Tg5 Speciale09:36 - Luoghi di Magnifica ItaliaAlla scoperta delle meraviglie del nostro Paese09:41 - Luoghi di Magnifica ItaliaAlla scoperta delle meraviglie del nostro Paese09:52 - Luoghi di Magnifica ItaliaAlla scoperta delle meraviglie del nostro Paese09:57 - Santa MessaCelebrazione della Santa Messa10:55 - Luoghi di Magnifica ItaliaAlla scoperta delle meraviglie del nostro Paese11:00 - Melaverde - Le storieApprofondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding11:30 - Melaverde - Le storieApprofondimenti e curiosita' su luoghi, ricette, antichi e nuovi mestieri di ogni regione italiana in compagnia di Ellen Hidding11:54 - MelaverdeI conduttori ci mostrano il meglio dei servizi della nostra penisola con curiosita' su tradizione e ingegno12:58 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 513:40 - L'Arca di Noe'Servizi, notizie curiose, consigli degli esperti e testimonianze sul mondo dei nostri amici a quattro zampePomeriggio14:00 - Beautiful - PrimaTvDonna e' disperata per le condizioni di salute di Eric Katie, che ormai ha scoperto la verita' e la gravita' della situazione, insiste sul fatto che Ridge debba essere informatoQUESTO PROGRAMMA E' SOTTOTITOLATO14:35 - Tradimento - PrimaTvIl matrimonio fra Tarik e Guzide viene finalmente annullato; Ozan mente alla sua famiglia sul colloquio per il nuovo lavoro e inizia a fare consegne come corriereVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO15:36 - Tradimento - PrimaTvMualla ordina di far rapire suo nipote dalla casa di Guzide, e tutti credono che Zelis che se ne sarebbe dovuta prendere cura, sia complice del rapimentoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO16:29 - VerissimoA Verissimo, le imperdibili interviste a Manuel Bortuzzo e Mauro Corona Conduce Silvia Toffanin18:44 - Avanti un altro - storyRivediamo il meglio dello stravagante gioco, in cui i concorrenti devono rispondere a varie domande di cultura generale Conduce Paolo Bonolis, gli fa da spalla l'immancabile Luca Laurenti19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giornoPrima serata19:53 - Tg5 Prima PaginaSintesi delle principali notizie del giorno20:01 - TG5Le notizie piu' importanti nazionali e internazionali, con approfondimenti e rubriche, a cura della redazione giornalistica di Canale 520:37 - Paperissima SprintSketch, gaffe, filmati amatoriali ed errori in tv provenienti da tutto il mondo Ideato da Antonio Ricci21:27 - Guinness - Lo show dei recordLo show piu' spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry ScottiPersonaggi di ogni eta' e provenienza sfidano i limiti da record!Seconda serata21:27 - Guinness - Lo show dei recordLo show piu' spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry ScottiPersonaggi di ogni eta' e provenienza sfidano i limiti da record!00:34 - PressingIl programma in diretta con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A Tutto.tv - Programmazione Canale 5, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming Leggi su Tutto.tv Stai cercando ladi5 di? 