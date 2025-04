‘Festival Massignano’ con mostra

‘Festival Massignano’, le navate della storica pievania ospiteranno le opere di due artisti locali dallo stile eclettico e affascinante: Giorgio Voltattorni e Ilaria Gregonelli. Giorgio Voltattorni poeta, scrittore, incisore e critico d’arte, guiderà i visitatori nel mondo dell’acquaforte, rivelando in diretta le fasi finali della sua lavorazione: un’occasione unica per vedere da vicino tecnica, precisione e poesia visiva. Ilaria Gregonelli artista, designer e insegnante, condurrà a un viaggio tra realismo e astrazione, sperimentando texture, volti e forme primordiali. La mostra sarà aperta dal 30 maggio al primo giugno e sarà un’occasione per lasciarsi ispirare dalle visioni dei due artisti e scoprire come la creatività può nascere anche nei luoghi più antichi del borgo. Gli amanti dell’arte potranno lasciarsi ispirare dalle loro visioni e scoprire come la creatività può nascere anche nei luoghi più antichi. Ilrestodelcarlino.it - ‘Festival Massignano’ con mostra Leggi su Ilrestodelcarlino.it In occasione del, le navate della storica pievania ospiteranno le opere di due artisti locali dallo stile eclettico e affascinante: Giorgio Voltattorni e Ilaria Gregonelli. Giorgio Voltattorni poeta, scrittore, incisore e critico d’arte, guiderà i visitatori nel mondo dell’acquaforte, rivelando in diretta le fasi finali della sua lavorazione: un’occasione unica per vedere da vicino tecnica, precisione e poesia visiva. Ilaria Gregonelli artista, designer e insegnante, condurrà a un viaggio tra realismo e astrazione, sperimentando texture, volti e forme primordiali. Lasarà aperta dal 30 maggio al primo giugno e sarà un’occasione per lasciarsi ispirare dalle visioni dei due artisti e scoprire come la creatività può nascere anche nei luoghi più antichi del borgo. Gli amanti dell’arte potranno lasciarsi ispirare dalle loro visioni e scoprire come la creatività può nascere anche nei luoghi più antichi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova Dacia Spring in mostra a “Casa Sorrisi” al Festival di Sanremo - SANREMO (IMPERIA) (ITALPRESS) – Innovazione, sostenibilità e musica si incontrano nella settimana dedicata al Festival di Sanremo, dove la nuova Dacia Spring brilla come una delle protagoniste. La city car 100% elettrica di Dacia si unisce all’atmosfera unica del Festival attraverso un progetto di comunicazione realizzato con TV Sorrisi e Canzoni, il brand punto di riferimento nel mondo dello spettacolo, portando con sè l’energia della mobilità green nel cuore della kermesse canora più amata dagli italiani. 🔗ildenaro.it

Torna il festival contadino. Spaventapasseri in mostra - Un viaggio nel cuore della tradizione contadina, dove gli spaventapasseri, custodi silenziosi dei campi, diventano protagonisti di una festa che intreccia cultura rurale, creatività e comunità. Dopo l’ultima edizione del 2016, torna dal 25 al 27 aprile nei Comuni di Rovetta, Onore e Songavazzo, in Valle Seriana, il Festival degli Spaventapasseri, organizzato dal direttivo dei Borghi della Presolana. 🔗ilgiorno.it

Arriva a Brescia Photo Festival la mostra Joel Meyerovitz, A Sense of Wonder - Fotografie 1962-2022. Fino al 24 agosto prossimo, 90 opere esposte saranno l'occasione per seguire lo straordinario e innovativo percorso professionale di un maestro della fotografia contemporanea. - Joel Meyerowitz si ama e basta. Chiedete in giro, non troverete nessuno che non lo adori. Perché ha una sua unicità che lo ha sempre tenuto fuori dal coro, dai generi, dalle mode. La fotografia accessibile a chi non vede: a Roma la mostra ... 🔗iodonna.it