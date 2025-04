Cade potando gli ulivi 60enne a Torrette con l’eliambulanza

Terre Roveresche, 27 aprile 2025 – È intervenuta l'eliambulanza, nel primo pomeriggio di ieri a Piagge di Terre Roveresche, per soccorrere una persona infortunatasi mentre stava potando degli ulivi sulla sua proprietà. Le notizie sulla dinamica dell'incidente non sono chiare, ma sembra che l'uomo, poco più che sessantenne, sia stato vittima di una caduta durante le operazioni di potatura di alcuni alberi di olivo, finendo a terra in maniera piuttosto violenta. L'incidente si è verificato intorno alle 14 nella corte di una casa posta lungo la Provinciale Orcianense che da Piagge di Terre Roveresche porta verso Cerasa di San Costanzo. Vista la dinamica del sinistro, con possibili traumi, oltre all'ambulanza del 118 è stato allertato l'elisoccorso e alla fine l'uomo è stato trasportato all'ospedale regionale di Ancona.

