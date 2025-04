Ilgiorno.it - Beltramino Roncalli, nipote del Papa Buono: “Come san Giovanni XXIII, vicino agli ultimi sino alla fine”

Sotto il Monte (Bergamo), 27 aprile 2025 – Un giorno ha detto in una intervista: “OggiFrancesco.era schietto, non le mandava a dire.Francesco fa lo stesso: hanno lo stesso amore per la gente”.ha 85 anni. Vive nella casa di Sotto il Monte trasformata in un piccolo sacrario del culto giovanneo. È undiretto di san, figlio di Giuseppe, il più giovane dei dodici fratelli del, più volte la figura di Jorge Mario Bergoglio è stata accostata a quella di. “Sono stati due grandi pontefici, vissuti in due epoche diverse, ognuno con la propria personalità. Dal punto di visto umano avevano, per esempio, la capacità di mettere a proprio agio l’interlocutore. Anche con una battuta.