Risonanza magnetica un miraggio Piero Vernile ex Ilva | All’Asl mi hanno detto ripassi tra due anni

Piero Vernile, 46 anni, operaio dell’ex Ilva di Taranto, manutentore delle acciaierie, padre di tre figli. Dal 2017 convive con due focolai tumorali, dal 2010 è invalido al 60% per un’altra patologia. Il 28 marzo ha prenotato una Risonanza magnetica all’ospedale di Castellaneta. “Il primo appuntamento? Tra due anni. La prima cosa che ho pensato, chissà se ci arrivo. Io non lo so. Un mio collega doveva essere operato. hanno chiamato la moglie perché si era liberato un posto per l’intervento. Ma lui era morto l’anno prima”.Piero, lei oggi è diventato un simbolo in tutta Italia. “Mi hanno contattato in tantissimi, c’è chi ha appuntamento per la cataratta nel 2028. Questo non è il problema di Piero ma di tutti i cittadini. A Palagiano, dove vivo, faccio anche parte dell’associazione Echo, si occupa di malati oncologici. Quotidiano.net - Risonanza magnetica, un miraggio. Piero Vernile (ex Ilva): “All’Asl mi hanno detto, ripassi tra due anni” Leggi su Quotidiano.net Taranto, 27 aprile 2025 –, 46, operaio dell’exdi Taranto, manutentore delle acciaierie, padre di tre figli. Dal 2017 convive con due focolai tumorali, dal 2010 è invalido al 60% per un’altra patologia. Il 28 marzo ha prenotato unaall’ospedale di Castellaneta. “Il primo appuntamento? Tra due. La prima cosa che ho pensato, chissà se ci arrivo. Io non lo so. Un mio collega doveva essere operato.chiamato la moglie perché si era liberato un posto per l’intervento. Ma lui era morto l’anno prima”., lei oggi è diventato un simbolo in tutta Italia. “Micontattato in tantissimi, c’è chi ha appuntamento per la cataratta nel 2028. Questo non è il problema dima di tutti i cittadini. A Palagiano, dove vivo, faccio anche parte dell’associazione Echo, si occupa di malati oncologici.

Cosa riportano altre fonti

Città di Fidenza: inaugurata la nuova risonanza magnetica - Al Poliambulatorio “Città di Fidenza” è stata inaugurata una nuova risonanza magnetica di ultima generazione. È un investimento concreto per la salute dei cittadini: diagnosi più rapide e accurate, maggiore comfort per i pazienti, tempi d’attesa più brevi. "La nuova macchina - sottolinea il... 🔗parmatoday.it

Alessia Pifferi a processo, la difesa chiede una nuova perizia psichiatrica e una risonanza magnetica - Alessia Pontenani, avvocata di Alessia Pifferi, ha presentato la sua difesa nel processo di appello e ha chiesto che l'imputata venga sottoposta a una nuova perizia psichiatrica e a una risonanza magnetica.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Risonanza magnetica per bambini: l’addio all’anestesia è vicino? Una rivoluzione in arrivo da Copenaghen - La risonanza magnetica è un esame di fondamentale importanza per la diagnosi di molteplici disturbi, ma nei pazienti pediatrici può diventare un vero e proprio ostacolo. Il forte rumore dello scanner, l’ambientazione angusta e la necessità di restare immobili a lungo complicano la collaborazione dei più piccoli, portando spesso all’impiego sistematico dell’anestesia per garantire la […] L'articolo Risonanza magnetica per bambini: l’addio all’anestesia è vicino? Una rivoluzione in arrivo da Copenaghen è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Risonanza magnetica, un miraggio. Piero Vernile (ex Ilva): “All’Asl mi hanno detto, ripassi tra due anni”. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Risonanza magnetica, un miraggio. Piero Vernile (ex Ilva): “All’Asl mi hanno detto, ripassi tra due anni” - Taranto, la guerra dell’operaio 46enne, tre figli e due focolai tumorali (benigni). “La prima cosa che ho pensato: ci sarò ancora? La mia battaglia per i diritti. Voglio dare voce a chi non ce l’ha” ... 🔗quotidiano.net

«Risonanza magnetica? Venga a marzo 2027». La rabbia di Piero, operaio dell’ex Ilva di Taranto - TARANTO - Operaio del più grande siderurgico d’Europa, l’ex Ilva, da quando aveva 19 anni, Piero Vernile ... fissato l’appuntamento per una risonanza magnetica al 27 marzo 2027 nell ... 🔗msn.com

Due anni per una risonanza…" - Due anni di attesa per sottoporsi ad una risonanza magnetica. È questa la denuncia affidata all'Ansa di un operaio dell'ex Ilva, Piero Vernile. Secondo quanto dichiarato dallo stesso lavoratore ... 🔗informazione.it