Incontri e visite nel segno di Michelucci

Michelucci e la sua Fondazione a Fiesole' è stato il titolo della conferenza di apertura della rassegna 'Percorsi culturali fiesolani' che prevede da maggio a giugno un ciclo di Incontri, visite guidate e approfondimenti sull'opera e il pensiero del grande architetto pistoiese che scelse di vivere a Fiesole dal 1958 fino alla morte nel 1990. L'evento, che ha visto il contributo del Comune di Fiesole, si è svolto nella sede della Fondazione Michelucci a Villa il Roseto, coi saluti della sindaca Cristina Scaletti che, col direttore della Fondazione Andrea Aleardi, hanno ricordato l'importanza della fondazione per lo studio e la ricerca.La rassegna prosegue il 9 maggio con un focus sullo scultore Sauro Cavallini e la visita al centro studio a lui intitolato e realizzato nella sua abitazione di Pian di Mugnone.

