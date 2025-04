Mosca | distrutti droni centrali di controllo stazioni Starlink

droni, 39 centrali di controllo e 4 stazioni di comunicazione satellitare Starlink delle forze armate ucraine. Lo ha riferito, riporta la Tass, il responsabile del centro stampa del gruppo, Ivan Bigma. "Durante la battaglia - ha aggiunto Bigma - l'artiglieria ha distrutto anche cannoni e 10 mortai. Quotidiano.net - Mosca: distrutti droni, centrali di controllo, stazioni Starlink Leggi su Quotidiano.net Nelle ultime 24 ore, il gruppo russo di forze occidentali ha distrutto 26, 39die 4di comunicazione satellitaredelle forze armate ucraine. Lo ha riferito, riporta la Tass, il responsabile del centro stampa del gruppo, Ivan Bigma. "Durante la battaglia - ha aggiunto Bigma - l'artiglieria ha distrutto anche cannoni e 10 mortai.

Ucraina-Russia, massiccio attacco con droni di Kiev su Mosca: chiusi due aeroporti - (Adnkronos) – Massiccio attacco con droni da parte dell'Ucraina nella regione di Mosca in Russia. Lo ha dichiarato il sindaco della città Sergei Sobyanin sul suo canale Telegram. In precedenza, l'Agenzia federale per il Trasporto aereo aveva annunciato restrizioni temporanee ai voli in due aeroporti di Mosca per garantire la sicurezza. “Per garantire la sicurezza […] L'articolo Ucraina-Russia, massiccio attacco con droni di Kiev su Mosca: chiusi due aeroporti proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Trattative coi droni ucraini sullo sfondo: un motivo in più per Mosca nel volere l’Ucraina demilitarizzata - Il consistente attacco di droni scagliato la settimana scorsa da Kiev rappresenta un altro motivo che spinge i russi a volere la demilitarizzazione dell’Ucraina. Nel lungo termine – forse in futuro non così lontano – si vedrà bene l’effetto controproducente oggi ottenuto da Zelensky, che adesso sta solo disturbando le trattative in corso fra Washington e Mosca. Attacco massiccio Nella notte fra il 10 e l’11 marzo gli ucraini hanno lanciato più di 300 droni contro il territorio della Federazione Russa. 🔗strumentipolitici.it

Sindaco, 'è l'attacco più massiccio di droni contro Mosca' - Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sostiene che la contraerea russa abbia abbattuto 74 droni in "avvicinamento" alla capitale russa. "L'attacco più massiccio dei droni nemici a Mosca è stato respinto", ha dichiarato l'alleato di Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax. 🔗quotidiano.net

Mosca, distrutti 77 droni ucraini sul territorio russo - (ANSA) - ROMA, 13 MAR - I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto durante la notte 77 droni ucraini sulle regioni ... alle 6:36 del 13 marzo, ora di Mosca, i sistemi di difesa aerea in ... 🔗msn.com

Mosca, distrutti 78 droni ucraini sul territorio russo - Lo riporta l'agenzia Interfax. Trentadue droni sono stati distrutti nella regione di Voronezh, 19 nella regione di Saratov, 17 sul territorio di Kursk, sei sul territorio di Belgorod, due ul ... 🔗ansa.it