Lacrime d’Argentina | Per me è un santo Al fianco con i deboli

Lanazione.it - Lacrime d’Argentina: "Per me è un santo. Al fianco con i deboli" Leggi su Lanazione.it di Mario Ferrari ROMA "Il funerale di Papa Francesco mi ha ricordato quello di Evita Perón, con centinaia di migliaia di persone. Questo smisurato affetto per Bergoglio mi rende orgoglioso di essere suo compatriota". Risponde dal treno che lo sta riportando a casa Gerardo Pepino, giornalista di Rosario che da anni vive e lavora in una panetteria nel centro di Pisa, dopo essere andato ieri in Vaticano per assistere ai funerali di quello che lui definisce l’"argentino più importante del mondo". Pepino era infatti tra le centinaia di migliaia di persone che hanno letteralmente invaso la Capitale per dire addio a Papa Francesco: una figura a lui molto cara, al punto che conserva ancora la prima pagina de "La Nazione" di dodici anni fa con la foto del Pontefice e il titolo "Francesco". "Ci lega la nazionalità argentina - racconta - ma la stima nei suoi confronti va oltre la bandiera bianca e azzurra con il sole in mezzo.

