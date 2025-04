Elezioni comunali Ravenna 7 candidati e 18 liste | ecco il lungo elenco

Sabato 16 aprile alle 12 scadevano i termini di presentazione in municipio, poi gli oltre 500 nomi a sostegno dei candidati è passato al vaglio della commissione elettorale che ha dato il via libera finale

Elezioni comunali di Ravenna, Potere al Popolo sostiene la candidatura di Marisa Iannucci - Ravenna, 4 marzo 2025 - “Come Potere al Popolo Ravenna sosteniamo e proponiamo come candidata a sindaca, Marisa Iannucci, docente, scrittrice, ricercatrice, attivista e protagonista da tanti anni di molteplici battaglie e azioni su tante tematiche condotte non solo a Ravenna”. Così si legge in una nota stampa diffusa in mattinata. Nel comunicato si ripercorre il percorso che ha portato fino a qui, partendo dal ricordare come già a gennaio Potere al Popolo avesse annunciato che sarebbero stati presenti alle prossime elezioni amministrative. 🔗ilrestodelcarlino.it

Elezioni comunali a Ravenna: ecco quando si vota il nuovo sindaco - Ravenna, 13 marzo 2025 – Elezioni amministrative: il Consiglio dei Ministri ha approvato il dl Elezioni e il primo turno per votare il nuovo sindaco di Ravenna è stato fissato per il 25 e il 26 maggio. Mentre l’eventuale ballottaggio sarebbe stato fissato nell’election day con i referendum l’8 e il 9 giugno prossimi. Al momento i candidati sindaci di Ravenna sono quattro Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Pd, 42 anni, sostenuto dal Centrosinistra; Marisa Iannucci, 53 anni, insegnante e ricercatrice, sostenuta da Ravenna in Comune e Potere al Popolo, Nicola Grandi, ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Elezioni comunali, i 32 nomi di "Progetto Ravenna" a sostegno di Barattoni - È stata presentata la lista completa di “Progetto Ravenna - Barattoni Sindaco”. Si tratta di un elenco di 32 candidati (15 donne, 17 uomini) rappresentativi di ogni area del comune di Ravenna e con storie, competenze ed età differenti per rappresentare al meglio la nostra comunità. Gli under 30... 🔗ravennatoday.it

