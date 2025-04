Ilrestodelcarlino.it - Le foto del liceo Chierici per l’inclusione dei disabili: "Realizzate per le persone cieche e sorde"

Ilgrafia Europea per la piena inclusione dellecontà con il progetto "Avere vent’anni, oggi, ieri, domani. Riflessioni, sguardi, generazioni a confronto e immagini di un futuro che verrà". Progetto realizzato all’interno delle ore di educazione civica e pensato, in particolare, per le. Un evento realizzato a cura della docente Lara Rovacchi e dell’interprete LIS, Iolanda Puleo, con la partecipazione di sei studentesse della classe seconda I delartistico "Gaetano".Rovacchi spiega: "Le studentesse espongono nel locale Anma (Wine bar di via Squadroni, 3/b), gestito da. Il nostro lavoro nasce da un più ampio progetto svolto in 2ª I, suldi una ragazza sorda all’interno della classe e sulla sensibilizzazione alla Lingua Italiana dei Segni (LIS).