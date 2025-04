Enneagramma l’antica saggezza Il seminario per conoscere se stessi

l'antica saggezza dell'Enneagramma per conoscere meglio se stessi. E' il tema del seminario previsto sabato e domenica prossimi a San Leonardo al Palco, a cura di Simone Tani, formatore in discipline psicologiche ed organizzative ed esperto di Enneagramma. "L'Enneagramma è un passepartout in grado di aprire molte porte. Esso darà accesso alla saggezza di cui abbiamo bisogno per uscire dalla prigione che noi stessi ci imponiamo", sono la parole di don Richard Riso, filosofo e studioso americano scomparso nel 2012, che ha dedicato la sua vita a sviluppare e affinare la comprensione dell'Enneagramma, un antichissimo mezzo di conoscenza di sé e di evoluzione spirituale che sembra aver avuto origine in Persia più di duemila anni fa. Questo sapere, sedimentatosi nei millenni ed oggi riscoperto, permette di fare luce sulla verità di chi siamo, aiutando a scoprire la nostra unicità e nello stesso tempo a comprendere gli altri.

