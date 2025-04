Uno spazio ad hoc idea da 80mila euro

spazio con docenti che insegnano musica a persone con disabilità. Uno spazio polifunzionale che permetta lo svolgimento di attività musicali e di progetti educativi e che preveda al suo interno anche un magazzino per ospitare, dopo gli acquisti, materiali come costumi, strumenti e allestimenti necessari per la realizzazione di spettacoli musicali.Ecco l’obiettivo dell’associazione culturale Il Contrappunto (nella foto il presidente e direttore Damiano Tognetti), che ha lanciato l’idea nel segno della musica, della formazione e dell’inclusione. Il progetto rientra fra quelli sostenibili con l’Art Bonus, uno strumento che consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. Lanazione.it - Uno spazio ad hoc, idea da 80mila euro Leggi su Lanazione.it Si intitola “Faccio musica anch’io“ e ha come obiettivo la creazione di unocon docenti che insegnano musica a persone con disabilità. Unopolifunzionale che permetta lo svolgimento di attività musicali e di progetti educativi e che preveda al suo interno anche un magazzino per ospitare, dopo gli acquisti, materiali come costumi, strumenti e allestimenti necessari per la realizzazione di spettacoli musicali.Ecco l’obiettivo dell’associazione culturale Il Contrappunto (nella foto il presidente e direttore Damiano Tognetti), che ha lanciato l’nel segno della musica, della formazione e dell’inclusione. Il progetto rientra fra quelli sostenibili con l’Art Bonus, uno strumento che consente un credito di imposta, pari al 65 per cento dell’importo donato, a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Barcellona Inter, spazio di nuovo ad Arnautovic al fianco di Lautaro? L’idea di Inzaghi - di RedazioneBarcellona Inter, poche chance di vedere Thuram in Champions! Arnautovic o Taremi al fianco di Lautaro? I dettagli del CorSport I rientri di Zielinski e Dumfries sono senz’altro un segnale positivo per Simone Inzaghi. Tuttavia, il tecnico dell’Inter non può ancora dirsi completamente sereno. Resta in attesa che tutti gli indisponibili tornino a disposizione, con un occhio particolare alla situazione di Thuram: l’allenatore spera infatti di poterlo avere a disposizione per il match di mercoledì contro il Barcellona. 🔗internews24.com

Il tuo viso merita una crema solare ad hoc, che non ti lasci la pelle unta o lucida - All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Non ci stancheremo mai di ripeterlo, le creme solari viso sono un must quotidiano. Quando si avvicina l'estate, certo, ma non solo: è importante applicarle sempre, 365 giorni l’anno, senza eccezioni. Non importa se piove, se è nuvoloso o se resti in casa, la protezione solare è l’alleata numero uno per la salute e la bellezza della pelle. 🔗gqitalia.it

Conceicao prenota il posto da titolare per Juve Inter: il portoghese pronto a tornare dall’inizio. Ecco chi gli fa spazio: l’idea di Thiago Motta - di Redazione JuventusNews24Conceicao prenota un posto da titolare in vista di Juve Inter: il portoghese pronto a tornare dall’inizio. Le ultime di formazione A pochi giorni da Juve Inter circolano già i nomi di coloro che domenica sera dovrebbero scendere in campo all’Allianz Stadium per il Derby d’Italia. Tra questi potrebbe esserci Francisco Conceicao, subentrato alla grande contro Empoli e PSV. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Uno spazio ad hoc, idea da 80mila euro; FOTO | Shopping di lotta a Bologna con le magliette delle ‘perline’: l’idea per l’8 marzo; Reggio, si ripensa ad una novità per il futuro di Piazza Indipendenza: statua o fontana?; Sardelli e lo sfregio al Palazzo de Larderel: «L’arte di strada è una cosa seria, un troiaio gli scarabocchi sui muri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uno spazio ad hoc, idea da 80mila euro - Si intitola “Faccio musica anch’io“ e ha come obiettivo la creazione di uno spazio con docenti che insegnano musica ... 🔗lanazione.it