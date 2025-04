Pronostico Juventus-Monza | solo un risultato a disposizione

Juventus-Monza è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Non uno, ma due passi indietro, che hanno riportato alla mente dei tifosi bianconeri le ultime prestazioni della gestione Motta. A Parma, mercoledì scorso, la Juventus è ripiombata nei vecchi vizi, che le prime tre uscite con Igor Tudor in panchina (due vittorie e un pareggio) avevano contribuito – in parte – a far dimenticare. In Emilia la Signora ha fatto davvero poco per portare a casa i tre punti, venendo castigata da un gol di Pellegrino a fine primo tempo (1-0). Una Juve arruffona e senza idee, che non è mai stata realmente in grado di creare grossi problemi ai ducali.

