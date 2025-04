Quotidiano.net - Epstein e gli abusi sessuali. Si uccide l’accusatrice. Denunciò il principe Andrea

La famiglia non ha dubbi: "Virginia si è uccisa dopo aver sofferto per tutta la vita a causa delle violenzenell’ambito del traffico di esseri umani di cui è stata vittima". Virginia Giuffre, 41 anni, madre di Christian, Emily e Noah. La principale accusatrice di Jeffrey, il miliardario americano che si tolse la vita in carcere nel 2019 mentre era in attesa del processo. Colei che osò puntare il dito anche contro il, fratello di Re Carlo III.È stata trovata morta nella sua casa in Australia nella periferia di North Perth. Schiacciata dal peso di un incubo che non era riuscita a superare. Schiava sessuale, non c’è un altro modo per dirlo. Lei come altre decine di adolescenti, alcune poco più che bambine.La donna aveva denunciato di essere stata reclutata per conto dida Ghislaine Maxwell, imprenditrice britannica condannata a 20 anni nel giugno del 2022 per adescamento di minori e altri reati commessi con il finanziere ed ex compagno.