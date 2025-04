San Rossore raccolta fondi per i diritti dell’infanzia

Rossore da 19 anni: il Premio Ippico Corpo Guardie di Città, l’unica corsa al galoppo della storia dell’Ippica in Italia (dal 1932) ad aver ottenuto e a mantenere il patrocinio dello Stato (attraverso il Ministero dell’agricoltura), quello della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di Pisa. Un’importante occasione per raccogliere fondi a favore di cause meritevoli che racchiudono i quattro principi fondamentali della Convenzione sui diritti dell’infanzia, approvata dall’Onu il 20 novembre 1989. Durante la manifestazione solidale del 17 aprile tutte le donazioni raccolte (€ 3.500) con la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza e le iscrizioni al torneo benefico di burraco sono state devolute interamente a: "Onlus la città dei bambini" di Padre Ernesto Saksida per sostenere la Missione salesiana - cidade Dom Bosco – che ogni giorno assiste, nutre, educa, istruisce e cura più di 2000 bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile), "Gma (Gruppo Missioni Africa) onlus", che si rivolge a favore di minori poveri e comunque vulnerabili dell’Eritrea e dell’Etiopia, "Fondazione Stella Maris", punto di riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi, la terapia, la riabilitazione e la ricerca, "Fondazione Meyer" che supporta l’attività dell’Ospedale dei bambini che si trova a Firenze, Fondazione Airc che da 60 anni promuove e finanzia la ricerca scientifica. Lanazione.it - San Rossore, raccolta fondi per i diritti dell’infanzia Leggi su Lanazione.it PISA Sport e solidarietà. Un’iniziativa portata avanti all’Ippodromo di Sanda 19 anni: il Premio Ippico Corpo Guardie di Città, l’unica corsa al galoppo della storia dell’Ippica in Italia (dal 1932) ad aver ottenuto e a mantenere il patrocinio dello Stato (attraverso il Ministero dell’agricoltura), quello della Regione Toscana, della Provincia di Pisa e del Comune di Pisa. Un’importante occasione per raccoglierea favore di cause meritevoli che racchiudono i quattro principi fondamentali della Convenzione sui, approvata dall’Onu il 20 novembre 1989. Durante la manifestazione solidale del 17 aprile tutte le donazioni raccolte (€ 3.500) con la vendita dei biglietti della lotteria di beneficenza e le iscrizioni al torneo benefico di burraco sono state devolute interamente a: "Onlus la città dei bambini" di Padre Ernesto Saksida per sostenere la Missione salesiana - cidade Dom Bosco – che ogni giorno assiste, nutre, educa, istruisce e cura più di 2000 bambini bisognosi delle favelas di Corumbà (Brasile), "Gma (Gruppo Missioni Africa) onlus", che si rivolge a favore di minori poveri e comunque vulnerabili dell’Eritrea e dell’Etiopia, "Fondazione Stella Maris", punto di riferimento nazionale e internazionale per la diagnosi, la terapia, la riabilitazione e la ricerca, "Fondazione Meyer" che supporta l’attività dell’Ospedale dei bambini che si trova a Firenze, Fondazione Airc che da 60 anni promuove e finanzia la ricerca scientifica.

Su questo argomento da altre fonti

Una raccolta fondi online per dar vita all’archivio dei laboratori artigianali di San Patrignano - Preservare le competenze dei laboratori artistici e artigianali di San Patrignano attraverso la creazione di un archivio fisico e digitale. Questo l’obiettivo della nuova raccolta fondi di San Patrignano sul portale ForFunding di Intesa Sanpaolo (forfunding.intesasanpaolo.com) in modo da rendere... 🔗riminitoday.it

Una raccolta fondi per riqualificare la parrocchia di San Corrado - «Gli ampi spazi ad uso sportivo che caratterizzano la parrocchia di San Corrado sono un’occasione di incontro e di relazione per tutte le generazioni, dai più piccoli agli anziani. Ma l’area all’ingresso della parrocchia ha la necessità di essere riqualificata: è da molti anni che i campi da... 🔗ilpiacenza.it

Raccolta fondi per restaurare la preziosa tela del Guercino a Schiavonia: si parte con un concerto a San Mercuriale - Sabato 5 aprile 2025, alle 21, nella Basilica di San Mercuriale, a Forlì, si tiene il concerto di musica sacra: “Da pacem Domine”, con sinfonie di Bach. Mozart, Vivaldi e Buxtehude e opere di compositori più moderni come Arvo Pärt e Medwyn Goodall. Un grande appuntamento per ascoltare la... 🔗forlitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

San Rossore, raccolta fondi per i diritti dell’infanzia; Fantino morto dopo incidente all'ippodromo San Rossore: raccolta fondi per la famiglia; Alla scoperta della Villa del Gombo con le Giornate Fai d'autunno; 134° Premio Pisa in ricordo di Stefano Cherchi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online