sull’Adda", un concerto sull’acqua (in tutti i sensi) con l'Orchestra di Fiati della Valtellina che suona a bordo di alcune imbarcazioni a favore di un pubblico che non ascolta in poltrona in un teatro, ma lungo il Sentiero Valtellina. L’appuntamento è per stamane alle 10 nei pressi del ponte sull’Adda tra Cosio e Traona, mentre l’arrivo sarà all’altezza de la Fiorida in territorio comunale di Mantello, dove si terrà un altro momento musicale intorno alle 11.30.Quello di stamane rappresenta un appuntamento davvero speciale perché replica, a oltre 300 anni di distanza, il sensazionale spettacolo messo in scena (o meglio, in acqua) dal compositore tedesco (ormai quasi cittadino inglese) Georg Friedrich Händel che nel luglio del 1717, acconsentendo al desiderio del re Giorgio I di Gran Bretagna, propose un singolare concerto che si tenne appunto su due chiatte in navigazione sul Tamigi, una con i Musicisti, l’altra con la corte reale. Ilgiorno.it - Musicisti in concerto sull’Adda Leggi su Ilgiorno.it Dalla Media Valle, alla Bassa Valle. Stamane dopo il successo del 15 settembre scorso tra Piateda e Castione, viene riproposto un evento a dir poco straordinario: "Musica", unsull’acqua (in tutti i sensi) con l'Orchestra di Fiati della Valtellina che suona a bordo di alcune imbarcazioni a favore di un pubblico che non ascolta in poltrona in un teatro, ma lungo il Sentiero Valtellina. L’appuntamento è per stamane alle 10 nei pressi del pontetra Cosio e Traona, mentre l’arrivo sarà all’altezza de la Fiorida in territorio comunale di Mantello, dove si terrà un altro momento musicale intorno alle 11.30.Quello di stamane rappresenta un appuntamento davvero speciale perché replica, a oltre 300 anni di distanza, il sensazionale spettacolo messo in scena (o meglio, in acqua) dal compositore tedesco (ormai quasi cittadino inglese) Georg Friedrich Händel che nel luglio del 1717, acconsentendo al desiderio del re Giorgio I di Gran Bretagna, propose un singolareche si tenne appunto su due chiatte in navigazione sul Tamigi, una con i, l’altra con la corte reale.

