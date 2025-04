Mugello tecnici in azione | Reti paramassi in arrivo

Mugello. Le squadre hanno supportato i Comuni di Vaglia, Marradi e Vicchio per garantire, anzitutto, la continuità amministrativa in tutti gli adempimenti legati al censimento dei danni e alle realizzazione delle opere necessarie per ripristinare le condizioni di sicurezza. A Vaglia, ad esempio, il lavoro si è concentrato sulla gestione di quasi 50 eventi tra frane, cedimenti e allagamenti. Qui, inoltre, sono stati distaccati 15 tra agenti e funzionari di polizia municipale per dare supporto alla viabilità ed effettuare sopralluoghi.Ma anche a Vicchio e a Marradi, i tecnici della protezione civile hanno dato supporto alla redazione degli atti. "Stiamo intervenendo soprattutto sulle somme urgenze e sulla gestione di una viabilità in crisi per le chiusure dell'arteria pricipale, la Bolognese – ha spiegato Stefania Lombardo, assessora alla protezione civile del Comune di Vaglia – molte di queste attività procedono e sono possibili grazie al supporto della colonna mobile della protezione civile di Anci con il supporto operativo dei dipendenti del Comune di Firenze e il coordinamento dei responsabili degli uffici di Vaglia".

