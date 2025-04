Sulle tracce delle tartarughe Monitoraggio cercasi volontari per riconoscere e tutelare i nidi

volontari per il Monitoraggio delle tartarughe. L’appello lanciato dall’associazione locale che al 2022 accoglie le tartarughe marine della specie Caretta caretta, arrivate per deporre le uova sulla nostra costa. Il volantino parla chiaro: "Vieni a scoprire le nostre attività riguardo i monitoraggi dei nidi, ognuno può fare qualcosa, ti daremo tutte le informazioni necessarie. Saranno previste attività anche per i più piccoli. Ci vediamo il 10 e l’11 maggio al Centro Commerciale MareMonti di Massa che ringraziamo per sostenerci in questa importante attività di sensibilizzazione".Parla dell’iniziativa Gianluca Giannelli, referente Oasi Ronchi. "All’incontro parleremo delle problematiche marine. Cerchiamo un aiuto da parte di tutti, chi ci vuole dare una mano dai primi di giugno fino all’individuazione dei nidi alla fine di ottobre". Lanazione.it - Sulle tracce delle tartarughe. Monitoraggio, cercasi volontari per riconoscere e tutelare i nidi Leggi su Lanazione.it Il Wwf cercaper il. L’appello lanciato dall’associazione locale che al 2022 accoglie lemarine della specie Caretta caretta, arrivate per deporre le uova sulla nostra costa. Il volantino parla chiaro: "Vieni a scoprire le nostre attività riguardo i monitoraggi dei, ognuno può fare qualcosa, ti daremo tutte le informazioni necessarie. Saranno previste attività anche per i più piccoli. Ci vediamo il 10 e l’11 maggio al Centro Commerciale MareMonti di Massa che ringraziamo per sostenerci in questa importante attività di sensibilizzazione".Parla dell’iniziativa Gianluca Giannelli, referente Oasi Ronchi. "All’incontro parleremoproblematiche marine. Cerchiamo un aiuto da parte di tutti, chi ci vuole dare una mano dai primi di giugno fino all’individuazione deialla fine di ottobre".

Le notizie più recenti da fonti esterne

Jacques e Gabriella di Monaco in Bretagna sulle tracce dei loro antenati - Era da diversi mesi che Jacques e Gabriella di Monaco, i gemelli figli del principe Alberto e della principessa Charlene, non si vedevano in pubblico. Un’assenza interrotta lo scorso 9 aprile, quando i due sono stati immortalati all’estero. In Bretagna, per la precisione. È nel nord della Francia, infatti, che i due bambini sono stati fotografati questa settimana. 🔗amica.it

Il fratello di Tortu fece spiare Jacobs per scoprire tracce di doping. Tortu: «Non sapevo nulla» - Il fratello di Tortu fece spiare Jacobs per scoprire tracce di doping. Tortu: «Non sapevo nulla» Lo scoop è del Fatto quotidiano che ha pubblicato un articolo dal titolo: “Il fratello di Filippo Tortu voleva le analisi di Jacobs”. Il Fatto scrive così: Antipatia agonistica, non molto di più, ha sempre diviso i campionissimi dell’atletica leggera Marcel Jacobs e Filippo Tortu. Italiano classe ’94 con cittadinanza americana il primo, milanese di quattro anni più giovane il secondo. 🔗ilnapolista.it

Le tartarughe marine usano il magnetismo terrestre per orientarsi ma soprattutto per mangiare - Le tartarughe marine compiono viaggi straordinari attraverso gli oceani, guidate da un senso dell’orientamento eccezionale. Un nuovo studio ha rivelato che queste creature non solo utilizzano il campo magnetico terrestre per spostarsi, ma possono anche apprendere e ricordare specifiche firme magnetiche dei luoghi in cui trovano cibo. Questo straordinario meccanismo di navigazione, che combina una “mappa magnetica” con una “bussola magnetica”, potrebbe essere minacciato dalle interferenze delle onde radio generate dalle attività umane. 🔗cultweb.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sulle tracce delle tartarughe. Monitoraggio, cercasi volontari per riconoscere e tutelare i nidi; Cercasi cercatori di tracce di tartarughe marine; In Maremma scoperto il primo nido di Caretta Caretta: cercasi volontari per il monitoraggio; Cercasi cacciatori di tracce di tartarughe marine. 🔗Ne parlano su altre fonti

L'attività di ARPAT nel monitoraggio dei cetacei, delle tartarughe e dei grandi pesci cartilaginei in Toscana - Anno 2021 - Per quanto riguarda le tartarughe, il 2021 si è concluso con il recupero ... dei casi), e spesso non si riesce a stabilire la causa di morte per questi animali. Il monitoraggio delle catture e ... 🔗arpat.toscana.it

L'attività di ARPAT nel monitoraggio dei cetacei, delle tartarughe e dei grandi pesci cartilaginei - anno 2018 - Per quanto riguarda le tartarughe, nel corso del 2018 sono stati recuperati 49 esemplari, tutti appartenenti alla specie più comune Caretta caretta. Si conferma che spesso la causa di morte per questi ... 🔗arpat.toscana.it

UOVA Manfredonia, tornano le tartarughe marine: Legambiente cerca volontari per monitorare le nidificazioni - MANFREDONIA (FOGGIA) - Con l’arrivo dell’estate, le coste del Gargano si preparano ad accogliere un ritorno prezioso: le tartarughe ... 🔗statoquotidiano.it