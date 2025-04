LIVE Judo Europei 2025 in DIRETTA | l’Italia sogna di impensierire la Francia nella prova a squadre!

DIRETTA LIVEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Europei 2025 di Judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a oggi, domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto in programma oggi) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028.l’Italia ha già portato a casa ben sei medaglie della manifestazione, l’oro di Christian Parlati nei -90 kg, l’argento di Odette Giuffrida nella categoria -52 kg e Manuel Lombardo nella categoria -73 kg e i bronzi di Assunta Scutto nella categoria -48 kg, Carlotta Avanzato nei -63 kg e Veronica Toniolo nei -57 kg, in una manifestazione iniziata molto bene per i colori azzurri. Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna di impensierire la Francia nella prova a squadre! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella quinta e ultima giornata dei Campionatidi, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a oggi, domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a, nel team event misto in programma oggi) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028.ha già portato a casa ben sei medaglie della manifestazione, l’oro di Christian Parlati nei -90 kg, l’argento di Odette Giuffridacategoria -52 kg e Manuel Lombardocategoria -73 kg e i bronzi di Assunta Scuttocategoria -48 kg, Carlotta Avanzato nei -63 kg e Veronica Toniolo nei -57 kg, in una manifestazione iniziata molto bene per i colori azzurri.

Approfondimenti da altre fonti

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Italia sul tatami con Assunta Scutto ed Andrea Carlino - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Scutto e Giuffrida in semifinale! Piras in finale per il bronzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42: Il georgiano Sardalashvili è il primo finalista della categoria -60 kg 13.41: Krasniqi conquista la semifinale della categoria -52 kg 13.37: Sarà il francese Bouba ad affrontare Chopanov nella finale della categoria -66 kg 13.35: NOOOOO! Proprio in chiusura arriva l’ippon di Chopanov che conquista così la finale della categoria -66 kg. Piras sarà nella finale per il bronzo contro il francese Khyar 13. 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri a caccia di altre medaglie, attesa per Parlati - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2025 di judo, che si disputano a Podgorica in Montenegro da mercoledì 23 a domenica 27 aprile. La capitale montenegrina accoglie questa settimana oltre 400 atleti provenienti da 48 Paesi, per una manifestazione che assegnerà ben quindici titoli continentali (14 individuali ed 1 a squadre, nel team event misto) nel primo evento internazionale post-Parigi 2024 che di fatto apre la corsa verso Los Angeles 2028. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Europei di judo 2025: programma, orari, la squadra italiana e dove guardare il torneo; Diretta Rai Sport Sabato 26 Aprile 2025 - Atletica Diamond League Xiamen, Judo Europei; Europei di judo 2024: programma, italiani in gara, dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Tavano e Pirelli portano a quota 8 i podi azzurri. 🔗Se ne parla anche su altri siti

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: l’Italia sogna di impensierire la Francia nella prova a squadre! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima giornata dei Campionati Europei ... 🔗oasport.it

LIVE Judo, Europei 2025 in DIRETTA: Tavano e Pirelli lotteranno per il bronzo nel pomeriggio - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:33 Termina qui per il momento la nostra DIRETTA LIVE scritta della penultima giornata degli Europei di judo ... 🔗oasport.it

Europei judo, Italia da record in Montenegro con i bronzi di Tavano e Pirelli - Il bottino azzurro agli europei è salito a otto medaglie, un primato mai realizzato in precedenza. Domani la chiusura con la gara a squadre miste ... 🔗gazzetta.it