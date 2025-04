Violenza alla Barca L’urto la lite e le botte | caccia a due giovani per la morte di Eddine

Bologna, 27 aprile 2025 – Eddine Essefi Bader è morto a 19 anni per una lite in strada, per una cosa da niente. Oltre la commozione, resta l'incredulità per quanto accaduto su quel marciapiede alla Barca, tra via Buozzi e via Colombi, dove l'altra sera si è scatenata una Violenza gratuita ed è finita la vita di un giovane per aver urtato – stando alle prime ricostruzioni – un altro ragazzo. Essefi sarebbe stato picchiato, forse anche colpito da un motorino, e cadendo ha battuto la testa su un muretto. Portato d'urgenza al Maggiore, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo in ospedale per un arresto cardiaco. A dare l'allarme la fidanzata della vittima, che era con lui quando è successo tutto. Attorno alle 22 la richiesta d'aiuto e due ore dopo, attorno alla mezzanotte, il decesso. I sanitari del 118 hanno avvertito il 112.

