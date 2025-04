Emergenza abitativa a Terni Sindacati sul piede di guerra | Pronti a rivolgerci alla Procura

abitativa. Sono i tre punti su cui si concentra l’attività dei Sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione inquilini che intendono rendere note le situazioni più critiche, fare il punto sull’Emergenza abitativa nel comune di Terni e chiedere "interventi urgenti per far fronte alle problematiche che abbiamo riscontrato". Tutte iniziative che verranno illustrate martedì 29, in un incontro che si terrà nella sede ternana della Cgil. A intervenire saranno Matteo Lattanzi per Sunia Terni, Gino Bernardini per Sicet Umbria, Jacopo Desantis per Uniat Terni e Aurel Ribac per Unione Inquilini."Migliaia di famiglie – anticipano ancora – sono senza alcun sostegno poiché da oltre tre anni a Terni non viene più pubblicato un bando per i contributi per l’affitto. Lanazione.it - Emergenza abitativa a Terni. Sindacati sul piede di guerra: "Pronti a rivolgerci alla Procura" Leggi su Lanazione.it Contributi per l’affitto, emergenze abitative, mobilità. Sono i tre punti su cui si concentra l’attività deidegli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione inquilini che intendono rendere note le situazioni più critiche, fare il punto sull’nel comune die chiedere "interventi urgenti per far fronte alle problematiche che abbiamo riscontrato". Tutte iniziative che verranno illustrate martedì 29, in un incontro che si terrà nella sede ternana della Cgil. A intervenire saranno Matteo Lattanzi per Sunia, Gino Bernardini per Sicet Umbria, Jacopo Desantis per Uniate Aurel Ribac per Unione Inquilini."Migliaia di famiglie – anticipano ancora – sono senza alcun sostegno poiché da oltre tre anni anon viene più pubblicato un bando per i contributi per l’affitto.

Su altri siti se ne discute

Emergenza abitativa a Terni: “Situazione critica, troppi casi drammatici e indegni” - Emergenza abitativa a Terni, martedì 29 aprile alle 10.30 alla Camera del lavoro di Terni, in vico San Procolo 8, i sindacati degli inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini hanno indetto una conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza abitativa nel comune di Terni, rendere note le... 🔗ternitoday.it

Terni, situazione rider dopo l’incidente di domenica: “Emergenza che stiamo seguendo” - Dopo l’incidente di domenica sera, resta sempre d’attualità l’argomento per quanto riguarda i rider. A intervenire in merito, l’assessore del Comune di Terni Sergio Cardinali: “"Dopo l’ennesimo incidente sul lavoro che questa volta ha coinvolto un rider in un sinistro stradale - ha dichiarato -... 🔗ternitoday.it

Mille nuovi alloggi in due anni, prende forma il Piano Casa per arginare l'emergenza abitativa - Debutta il Piano Casa del Comune di Modena, uno dei perni dell'azione amministrativa della nuova Giunta Mezzetti. Sin dall'esordio della campagna elettorale dell o scorso anno, il sindaco e la sua maggioranza hanno infatti posto l'accento su un intervento deciso e ingente sul tema degli alloggi. ... 🔗modenatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Emergenza abitativa a Terni. Sindacati sul piede di guerra: Pronti a rivolgerci alla Procura; Emergenza abitativa Terni, i sindacati inquilini: 'Situazione critica'; Terni, emergenza abitativa. I sindacati degli inquilini si rivolgono alla Procura; Emergenza abitativa a Terni: “Situazione critica, troppi casi drammatici e indegni”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Teleconduzione Terni, 12 posti di lavoro a rischio. Sindacati: «No alla chiusura» - Se ne parla ormai da mesi e sembra andarsi concretizzando la chiusura del posto di teleconduzione dell’idroelettrico Terni Enel. I sindacati non ci stanno: per le organizzazioni di categoria sono a ri ... 🔗umbria24.it

Il sindacato sull’emergenza casa: "Ci sono 130 posti per 141 domande. Incoraggiate il canone concordato" - Sul caso colligiano delle case requisite dal Comune alla pubblica assistenza ed alla misericordia per un’emergenza abitativa entra nel merito Sunia, il sindacato degli inquilini ed assegnatari. 🔗lanazione.it

PIANO CASA, EMERGENZA ABITATIVA: 1000 ALLOGGI IN DUE ANNI - Nel video l’intervista a Francesca Maletti, Assessore Politiche Abitative Comune di Modena Tutelare il diritto alla casa come bene comune, non come emergenza da tamponare. È da questa visione che nasc ... 🔗tvqui.it