Sondaggio | il 40% degli americani valuta Donald Trump un presidente terribile

americani su 10 Donald Trump è stato un presidente "terribile" in questa prima parte del suo secondo mandato. E' quanto emerge da un Sondaggio si Associated Press and NorC Center for Public Affairs Research, secondo il quale 2 su 10 ritengono la sua performance nella media mentre 3 su 10 valutano che sta facendo un buon lavoro. Il Sondaggio rivela anche che solo il 24% degli americani crede che Trump sua concentrato sulle giuste priorità. Quotidiano.net - Sondaggio: il 40% degli americani valuta Donald Trump un presidente "terribile" Leggi su Quotidiano.net Per quattrosu 10è stato un" in questa prima parte del suo secondo mandato. E' quanto emerge da unsi Associated Press and NorC Center for Public Affairs Research, secondo il quale 2 su 10 ritengono la sua performance nella media mentre 3 su 10no che sta facendo un buon lavoro. Ilrivela anche che solo il 24%crede chesua concentrato sulle giuste priorità.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Non c’è dazio che tenga, il 47% degli americani comprerà ancora i nostri prodotti: il sondaggio - Tempo di dazi, tempo di sondaggi. Secondo una ricerca, condotta in questi giorni negli Stati Uniti da YouGov per Centromarca, circa la metà dei consumatori americani utilizza prodotti italiani: il 14% lo fa ogni settimana, il 25% mensilmente. Tra i prodotti usati abitualmente, nelle prime cinque posizioni troviamo pasta (50% di citazioni), seguita da olio di oliva (46%), formaggi (38%), salse (37%) e vino (33%). 🔗secoloditalia.it

Tagli ai finanziamenti Hhs: l'amministrazione Trump valuta riduzione di 40 miliardi di dollari - L'amministrazione statunitense sta valutando di tagliare circa 40 miliardi di dollari di finanziamenti al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani (Hhs): lo riporta il Washington Post (Wp), che cita un documento di bilancio preliminare in suo possesso. I tagli rappresenterebbero circa un terzo della spesa discrezionale dell'Hhs. La bozza di bilancio, nota come 'passback', offre la prima panoramica completa delle priorità sanitarie e dei servizi sociali dell'Ufficio di Gestione e Bilancio del Presidente Donald Trump, in preparazione dell'invio al Congresso della sua richiesta di bilancio ... 🔗quotidiano.net

Secondo recente sondaggio Usa gli americani preferiscono i Royal del passato, da Lady D a Elisabetta II, a William, Kate e Carlo III. La classifica - Appartengono a un’era Royal ormai passata, ma il fascino di Lady Diana e della regina Elisabetta continua ad ammaliare gli americani. Lo dimostrano i risultati di un nuovo sondaggio condotto negli Usa dall’agenzia inglese YouGov: l’amata principessa Diana si insedia al top delle preferenze sui reali inglesid egli americani, con il 76 per cento dei voti. ... 🔗iodonna.it

Se ne parla anche su altri siti

Sondaggio: il 40% degli americani valuta Donald Trump un presidente terribile; Elezioni USA 2024: sondaggi, popolarità dei candidati e ultime news; Usa, addio al contante? Il 40% dei consumatori non lo usa più. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Sondaggi Trump, la verità che nessuno dice: ecco cosa pensano gli americani del presidente - Quale dei due sondaggi allora sta dicendo la verità? Una domanda a cui non si può dare risposta, ma l’unica certezza è che non può essere presa in esame una sola indagine per capire qual è l’attuale ... 🔗money.it

Sondaggio, tasso di approvazione Trump ai minimi da insediamento - Sempre meno americani sono soddisfatti del lavoro di Donald Trump, indica un sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui il tasso di approvazione del presidente è sceso al livello più basso dal suo ritorno a ... 🔗msn.com

Sondaggio: Calo di approvazione per Donald Trump, solo il 42% degli americani soddisfatti - Sempre meno americani sono soddisfatti del lavoro di Donald Trump, indica un sondaggio Reuters/Ipsos, secondo cui il tasso di approvazione del presidente è sceso al livello più basso dal suo ... 🔗quotidiano.net