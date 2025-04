Ruba cibo e mangia dentro il supermercato

mangiando e bevendo – ovviamente senza pagare – come se fosse la cosa più normale del mondo. Non era la prima volta. Aveva fatto lo stesso – da quanto abbiamo appreso – anche nei giorni addietro.Scene riprese anche dalla telecamere della video sorveglianza. E dettagli degli accadimenti, comunque, dei quali sono stati informati dalla direzione del negozio anche i carabinieri che hanno poi subito dopo rintracciato lo straniero nel centro città, procedendo nei suoi confronti. Nel negozio di via della Misericordia l’uomo non ha assunto atteggiamenti violenti, non ha infastidito altre persone: nel market erano presenti anche alcuni clienti. Lanazione.it - Ruba cibo e mangia dentro il supermercato Leggi su Lanazione.it Il giorno prima lo stesso soggetto, lo straniero 30enne, si era fatto "notare" anche al Conad di via della Misericordia per aver letteralmente "consumato" il furto di alimenti. Qui – il fatto è successo di mattina – non ha creato scompiglio: ma si è messo a prendere generi alimentari e bevande dagli scaffali,ndo e bevendo – ovviamente senza pagare – come se fosse la cosa più normale del mondo. Non era la prima volta. Aveva fatto lo stesso – da quanto abbiamo appreso – anche nei giorni addietro.Scene riprese anche dalla telecamere della video sorveglianza. E dettagli degli accadimenti, comunque, dei quali sono stati informati dalla direzione del negozio anche i carabinieri che hanno poi subito dopo rintracciato lo straniero nel centro città, procedendo nei suoi confronti. Nel negozio di via della Misericordia l’uomo non ha assunto atteggiamenti violenti, non ha infastidito altre persone: nel market erano presenti anche alcuni clienti.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragica challenge del mukbang: Efecan Kultur mangia chili di cibo e muore a 24 anni - Efecan Kultur, il popolare TikToker turco noto per i suoi video mukbang , è morto il 7 marzo 2024 all’età di 24 anni dopo tre mesi di ricovero in ospedale. La causa del decesso è stata un grave peggioramento della sua salute dovuto all’obesità. Chi era Efecan Kultur? Efecan Kultur era una figura di spicco nel mondo dei mukbang, una challenge in cui i creatori di contenuti si riprendono mentre consumano grandi quantità di cibo. 🔗notizieaudaci.it

Ruba cibo dalla casa di accoglienza e aggredisce il custode: 28enne denunciato - Nei giorni scorsi, i carabinieri di San Pancrazio, a conclusione di una rapida attività d’indagine, hanno denunciato alla Procura di Parma un 28enne straniero che, sulla scorta degli accertamenti e verifiche svolte è stato ritenuto il presunto responsabile di rapina e lesioni personali in danno... 🔗parmatoday.it

Come si mangia nel Foggiano: il miglior cibo è nei Pat - Dici Puglia, dici cibo. L’associazione tra queste due parole, vista la tradizione enogastronomica della regione, è pressoché e immediata, e non potrebbe essere che così per una terra che è un vero e proprio scrigno di tesori, con prodotti pregiati che svariano dai formaggi ai salumi, dagli oli... 🔗foggiatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Ruba cibo e mangia dentro il supermercato; Sorpresa mangiare di nascosto nel supermercato perché non ha abbastanza soldi, i carabinieri le pagano il conto; Venezia: uno stormo di gabbiani aggredisce una influencer in diretta e le ruba il panino; Povertà e inflazione, anche a Parma si ruba per fame: boom per i furti di cibo nei supermercati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ruba cibo dalla mensa dell'ospedale di Catania per portarlo ai suoi gatti - RUBA ALIMENTI DESTINATI AI PAZIENTI DEI REPARTI ... spingendosi oltre e adducendo come giustificazione quella di destinare il cibo trafugato ai suoi gatti. 🔗msn.com