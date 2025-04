Non autosufficienza e caregiver | se ne parla a Castelfiorentino

Castelfiorentino Domani alle 18 al circolo Arci Puppino di Castelfiorentino ci sarà una iniziativa, promossa dal Partito democratico Empolese Valdelsa, dal titolo "Il diritto alla salute: tra non autosufficienza e caregiver. Le sfide per un'assistenza equa e sostenibile". "Continua il nostro percorso di ascolto e approfondimento su temi che toccano la vita delle persone e delle famiglie – commenta Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, presentando l'iniziativa –. La non autosufficienza non è solo una condizione sanitaria ma una sfida sociale, economica e culturale. Il diritto alla salute non si esaurisce nel sistema di cure ma include il diritto alla relazione di cura che ancora ad oggi è garantita, per gran parte, da caregiver informali. Il dibattito vuole aprire un confronto tra politica, istituzioni e rappresentanti dei caregiver".

