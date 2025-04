Gerard Piqué e Clara Chia | una relazione segnata da tradimenti

Piqué e Clara Chía si sono lasciati dopo tre anni: “È colpa di terze persone”, poi la smentita - Un programma spagnolo ha annunciato la fine della relazione tra Gerard Piqué e Clara Chia "per via di terze pesone". Alcune fonti vicino alla coppia, però, avrebbero smentito la notizia della rottura.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La Kings League: il calcio reinventato da Gerard Piqué e streamer di fama mondiale - Nel panorama sempre più dinamico dell’intrattenimento sportivo, la Kings League si è affermata come una rivoluzione nel mondo del calcio. Fondata dall’ex difensore del Barcellona Gerard Piqué, questa competizione unisce sport e spettacolo, portando sul campo un format innovativo che mescola il calcio tradizionale con elementi tipici del gaming e delle dirette streaming. Cos’è la Kings League? Lanciata ufficialmente nel 2022, la Kings League è un torneo di calcio a sette giocatori che si distingue per regole uniche e una forte interazione con il pubblico. 🔗dayitalianews.com

“Una ferita che non guarisce mai completamente. Avevo messo in dubbio la mia autostima”: Shakira torna a parlare della rottura con Gerard Piqué - Non lo ha mai nominato direttamente, ma non ci sono dubbi su chi siano indirizzate le sue parole. La rottura tra Shakira e Gerard Piqué non è più fresca. Si sono lasciati nel 2022, dopo 11 anni insieme e due figli, e rimanere indifferenti è difficile. Durante un’intervista a N+, la popstar ha parlato nel dettaglio di “quella ferita che non guarisce mai del tutto”. “Ho imparato che puoi provare gioia anche quando stai soffrendo. 🔗ilfattoquotidiano.it

