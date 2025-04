Il rilancio di Fiumetto Investimento da un milione Servizi igienici automatizzati

Servizi" per Fiumetto è in arrivo una corposa boccata d’ossigeno. La recente variazione al bilancio di previsione 2025-2027, approvata in consiglio comunale, consentirà infatti all’amministrazione di investire 1,1 milioni di euro per rigenerazione l’area-simbolo della frazione, ossia quella compresa tra il Ponte del Principe e il lungomare. L’obiettivo è intervenire sulla falsariga di piazza XXIV Maggio, Tonfano, creando un palco privilegiato per allestimenti d’arte e occasioni di intrattenimento."Vogliamo riqualificare Fiumetto – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – ma senza stravolgerla, creando come a Tonfano uno spazio iconico e multifunzionale, con un’attenzione specifica alla fruibilità e alla parte verde". Lanazione.it - Il rilancio di Fiumetto. Investimento da un milione. Servizi igienici automatizzati Leggi su Lanazione.it Mentre a livello commerciale la bilancia è in bilico tra riaperture (gli alimentari di via Don Bosco) e chiusure (il chiosco di piazza D’Annunzio), alla voce "" perè in arrivo una corposa boccata d’ossigeno. La recente variazione al bilancio di previsione 2025-2027, approvata in consiglio comunale, consentirà infatti all’amministrazione di investire 1,1 milioni di euro per rigenerazione l’area-simbolo della frazione, ossia quella compresa tra il Ponte del Principe e il lungomare. L’obiettivo è intervenire sulla falsariga di piazza XXIV Maggio, Tonfano, creando un palco privilegiato per allestimenti d’arte e occasioni di intrattenimento."Vogliamo riqualificare– spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci – ma senza stravolgerla, creando come a Tonfano uno spazio iconico e multifunzionale, con un’attenzione specifica alla fruibilità e alla parte verde".

Le notizie più recenti da fonti esterne

