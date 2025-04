Professioni verdi All’Umbria piace assumere sostenibile Ma mancano i profili

Si chiamano "green jobs" e sono tutte quelle professioni legate alla transizione ecologica. E l'Umbria, con il 34,8% di assunzioni in questa direzione, si conferma tra le regioni più attente al sostenibile e al rinnovabile. Lo certificano i dati del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro: 22.470 posti di lavoro verdi su 64.540 assunzioni totali, un risultato che supera sia la media nazionale (34,3%) sia quella del Centro (32,2%). Meglio dell'Umbria, nel Centro, fanno solo le Marche (35,4%).Numeri che raccontano di un sistema produttivo sempre più orientato a investire su risparmio energetico, bioedilizia, energie pulite e gestione ambientale. Le imprese umbre dimostrano di aver compreso l'importanza della svolta verde, adattando i propri modelli di business alle nuove esigenze ambientali e sociali.

