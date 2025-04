Nuova Peugeot 208 2026 | come sarà la nuova generazione?

nuova generazione della Peugeot 208 è attesa per la fine del 2026, rappresentando un’evoluzione significativa rispetto all’attuale modello lanciato nel 2019. Questo aggiornamento mira a consolidare la posizione della 208 nel competitivo segmento delle utilitarie europee, introducendo innovazioni sia estetiche che tecnologiche. Design e piattaformaEsteticamente, la futura 208 adotterà un design più moderno e dinamico, ispirato alle concept car recenti di Peugeot. Nonostante mantenga le proporzioni compatte, si prevede un frontale più aggressivo e linee scolpite che enfatizzano il carattere sportivo del veicolo. Gli interni saranno completamente rinnovati, con l’introduzione di un nuovo i-Cockpit digitale e materiali di qualità superiore.Le foto dell’articolo sono state presa dal filmato Youtube di Talkwheels, di seguito il link alla fonte:La vettura sarà costruita sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, che le conferirà maggiore rigidità strutturale e flessibilità per ospitare diverse motorizzazioni. Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 208 2026: come sarà la nuova generazione? Leggi su Ilgiornaledigitale.it Ladella208 è attesa per la fine del, rappresentando un’evoluzione significativa rispetto all’attuale modello lanciato nel 2019. Questo aggiornamento mira a consolidare la posizione della 208 nel competitivo segmento delle utilitarie europee, introducendo innovazioni sia estetiche che tecnologiche. Design e piattaformaEsteticamente, la futura 208 adotterà un design più moderno e dinamico, ispirato alle concept car recenti di. Nonostante mantenga le proporzioni compatte, si prevede un frontale più aggressivo e linee scolpite che enfatizzano il carattere sportivo del veicolo. Gli interni saranno completamente rinnovati, con l’introduzione di un nuovo i-Cockpit digitale e materiali di qualità superiore.Le foto dell’articolo sono state presa dal filmato Youtube di Talkwheels, di seguito il link alla fonte:La vetturacostruita sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, che le conferirà maggiore rigidità strutturale e flessibilità per ospitare diverse motorizzazioni.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova Peugeot 208 2026: la versione elettrica sarà stupefacente - La Peugeot 208 elettrica del 2026 rappresenterà un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, sia in termini di design che di tecnologia. Ecco una descrizione dettagliata delle principali caratteristiche attese. Piattaforma e Architettura La nuova e-208 sarà costruita sulla piattaforma STLA Small di Stellantis, un’evoluzione dell’attuale architettura CMP/eCMP. Questa piattaforma è progettata per supportare motorizzazioni elettriche, ibride e a combustione interna, offrendo flessibilità nella gamma di propulsori. 🔗ilgiornaledigitale.it

Nuova Peugeot 208 2026: come sarà il nuovo modello? Tutte le info - La Peugeot 208 del 2026 si preannuncia come una rivoluzione nel segmento delle utilitarie, con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia. Basata sulla nuova piattaforma STLA Small di Stellantis, la vettura offrirà un’esperienza di guida moderna e sostenibile. Si tratterà probabilmente di un’evoluzione dell’attuale versione, sempre con una gamma motorizzazioni ed allestimenti ampia ed alla portata di una clientela vasta. 🔗ilgiornaledigitale.it

Nuova Peugeot E-208, maggiore autonomia e ricarica bidirezionale - (Adnkronos) – Peugeot rinnova la E-208, modello simbolo del Marchio e leader tra le compatte elettriche. Con un’autonomia massima ora portata a 433 km nel ciclo WLTP, la nuova versione segna un ulteriore passo avanti in termini di efficienza, tecnologia e fruibilità quotidiana. Il motore da 156 CV (115 kW) permette un incremento di 23 km […] 🔗periodicodaily.com

Ne parlano su altre fonti

Nuova Peugeot 208 2026: Anteprima Rendering; Peugeot 208 2026 dovrebbe ricevere il motore 1.3 Firefly dalla Fiat Argo in Brasile; Nuova Peugeot 208 2026, ecco come sarà: look di rottura rispetto a Lancia Ypsilon; Nuova Peugeot 208 2026: la versione elettrica sarà stupefacente. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Come sarà la Peugeot 208 di nuova generazione? Ecco cosa sappiamo - Secondo gli ultimi rumor, la prossima Peugeot 208 III, il cui nome in codice è P1H ... La presentazione della nuova 208 è attesa per fine 2026, con inizio produzione previsto a giugno 2027. Nel 2028, ... 🔗auto.everyeye.it

Peugeot 208 2026 dovrebbe ricevere il motore 1.3 Firefly dalla Fiat Argo in Brasile - La nuova versione della 208 ... Il motore fornirà a Peugeot 208 2026 una potenza di 107 CV quando alimentato ad etanolo, mentre con benzina la potenza sarà di 98 CV. Per quanto riguarda la ... 🔗clubalfa.it

Nuova Peugeot 208: la futura generazione sorprenderà, ecco cosa sappiamo - Nuova Peugeot 208 sarà la terza generazione del celebre modello della casa automobilistica del leone. Di questa auto sappiamo che rappresenterà un vero e proprio modello di rottura dal punto di ... 🔗clubalfa.it