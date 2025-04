Edda Negri Mussolini | Mio nonno ha fatto tanto per Riccione La storia non si cancella

storia". Così Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente, ha motivato la decisione di revocare la cittadinanza onoraria concessa a Benito Mussolini nel 1924 e di conferirla a Giacomo Matteotti. Una decisione approvata all'unanimità in consiglio comunale. E Riccione vuol fare altrettanto: la revoca della cittadinanza onoraria al Duce sarà discussa al prossimo consiglio comunale.A Riccione gli animi si sono già scaldati in vista del voto, anche nella maggioranza. Ma San Clemente e Riccione non sono un'eccezione. Altri comuni, tra cui Salò (due mesi fa) hanno revocato la cittadinanza onoraria a Mussolini. "Una scelta che va di moda, di questi tempi. Ma se certi sindaci credono, in questo modo, di cancellare o riscrivere la storia, si sbagliano", attacca Edda Negri Mussolini, nipote del Duce ed ex sindaco a Gemmano.

