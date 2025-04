Smart #5 Brabus Un sogno da 645 cv

Smart presenta la #5 Brabus, con grandi ambizioni. Certificate dalla sua essenza: quella di esser il modello più potente e veloce di sempre del Marchio, uno zenit elettrico con 645 cavalli. Svelata in anteprima mondiale alla Milano Design Week, lancia una sfida nel segmento premium con un prezzo di partenza di 62.300 euro. Un palcoscenico non casuale quello milanese, perchè da anni il vecchio Salone del Mobile ha sviluppato un Fuorisalone ricco di allestimenti e anteprime che mettono l'auto e il suo futuro proprio al centro.La sesta variante della famiglia #5 si distingue per essere la più esuberante, con un elevato rapporto potenza/prezzo. Questo Suv di medie dimensioni unisce l'agilità tipica di Smart a un'estetica audace firmata Brabus e prestazioni di alto livello, pensate per chi desidera distinguersi.

Smart #5 Brabus, il debutto alla Design Week di Milano. Elettroni e muscoli – FOTO - La “prima volta” di una smart sulla quale l’allestitore Brabus è intervenuto già in fase di sviluppo è arrivata e riguarda la #5, il Suv elettrico di serie più grande (4,7 metri di lunghezza) mai prodotto dal marchio, da qualche anno una joint venture paritetica tra Mercedes-Benz e Geely. Clienti e appassionati sono abituati da tempo alle interpretazioni ad alte prestazioni dell’azienda di Bottrop, che sull’inedito modello – esibito segretamente in marzo a Stoccarda e svelato in anteprima a Milano nel corso della Design Week – sono incarnate esteticamente da una serie di inserti ... 🔗ilfattoquotidiano.it

smart #5 BRABUS: 475 kW per il SUV elettrico più estremo mai realizzato da Smart - Con uno 0-100 km/h in 3,8 secondi, la nuova #5 Brabus mantiene le promesse legate al marchio sportivo che da sempre caratterizza le versioni più sportive di Smart... Leggi tutto 🔗dday.it

smart #5 Brabus: benvenuto maxi carisma - Dimenticate la mini Smart: il nuovo SUV elettrico #5 Brabus debutta a Milano tra design, potenza e lusso. E non chiede il permesso 🔗vanityfair.it

Smart #5 Brabus: il SUV elettrico che porta una svolta nel brand - La Smart #5 Brabus si distingue da qualsiasi modello passato per un'estetica affascinante e aggressiva. Con una lunghezza di quasi 4,7 metri e un passo da ammi ... 🔗tecnoandroid.it

Smart #5 Brabus, potenza elettrica e stile sportivo - Un suv elettrico compatto, scattante, rifinito nei minimi dettagli e pronto a sorprendere per prestazioni e carattere ... 🔗wired.it

Smart #5 Brabus: l’elettrica da 645 cv che riscrive le regole del Suv sportivo - l’immaginario collettivo pensa immediatamente a supercar da sogno e, spesso, non alla portata di tutti. La nuova Smart #5 Brabus arriva per scompaginare le carte. Siamo di fronte a un SUV ... 🔗msn.com