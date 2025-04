Vaprio sforna i biscotti turistici Ville e chiese da mangiare

Ville di delizia, chiese, Casa del Custode delle Acque da mangiare. A Vaprio il turismo entra in pasticceria, nel borgo nascono i biscotti dedicati ai tesori. Una guida da leccarsi i baffi, frutto di un'intuizione degli Amici del Cammino di San Colombano, sono loro ad aver realizzato gli stampi. Così i gioielli artistici e architettonici diventano bontà da gustare in momenti di pausa realizzati in 3D e al bancone vanno a ruba. "Sognavamo delizie che raccontassero il borgo - dice il presidente Andrea Beretta, ex sindaco -. Abbiamo adattato un'idea che si è fatta strada nelle grandi città". A sfornarli, Monica Losi, la pasticciera che ha accolto subito l'invito dell'associazione. "Capita che i turisti entrino a chiedere un dolce tipico, quando il gruppo mi ha fatto la proposta ero felice: abbiamo colmato una lacuna".

