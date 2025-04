Fuori dal Centro Vince l’integrazione L’Università apre agli studenti speciali

Fuori dal Centro". E' il progetto nato da un accordo tra L'Università degli Studi di Perugia e l'associazione Atlas Onlus, che si occupa di riabilitazione e inclusione sociale e scolastica dei ragazzi con disabilità. "Fuori dal Centro" ha ricevuto il premio nazionale "Inclusione 3.0", promosso dalL'Università degli Studi di Macerata e dalla Società Italiana di Pedagogia Speciale."Il progetto - spiegano la professoressa Moira Sannipoli e il professor Daniele Parbuono, responsabili per l'Ateneo degli interventi in ambito inclusivo – ha lo scopo di offrire alle persone che hanno concluso gli studi secondari, in possesso di un attestato di frequenza e non di diploma, la possibilità di proseguire l'esperienza di formazione accedendo a singoli insegnamenti universitari presso il nostro Ateneo.

