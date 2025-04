Davide Sartori ha vinto il Premio Ghirri

Davide Sartori, con "The Shape Of Our Eyes, Other Things I Wouldn’t Know", il vincitore del Premio Luigi Ghirri 2025.Un progetto con il quale il fotografo ha esplorato il legame padre-figlio, attraverso un’ampia riflessione critica sulla mascolinità. La mostra si può visitare al terzo piano del Palazzo dei Musei, insieme agli altri progetti di Giovane Fotografia Italiana. A Erdiola Kanda Mustafaj è stata attribuita la menzione speciale "Nuove Traiettorie. Gfi a Stoccolma", promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. Borse di studio a Sara Lepore e Grace Martella, che potranno così partecipare al programma di letture portfolio nell’ambito di Fotofestiwal Lódz in Polonia. Quest’anno i progetti fotografici di artisti under 35 - in mostra con la curatela di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, e in lizza per il Premio Ghirri - sono Daniele Cimaglia e Giuseppe Odore , Rosa Lacavalla, Sara Lepore , Grace Martella , Erdiola Kanda Mustafaj, Serena Radicioli e Davide Sartori, che si è aggiudicato il Premio. Ilrestodelcarlino.it - Davide Sartori ha vinto il Premio Ghirri Leggi su Ilrestodelcarlino.it , con "The Shape Of Our Eyes, Other Things I Wouldn’t Know", il vincitore delLuigi2025.Un progetto con il quale il fotografo ha esplorato il legame padre-figlio, attraverso un’ampia riflessione critica sulla mascolinità. La mostra si può visitare al terzo piano del Palazzo dei Musei, insieme agli altri progetti di Giovane Fotografia Italiana. A Erdiola Kanda Mustafaj è stata attribuita la menzione speciale "Nuove Traiettorie. Gfi a Stoccolma", promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. Borse di studio a Sara Lepore e Grace Martella, che potranno così partecipare al programma di letture portfolio nell’ambito di Fotofestiwal Lódz in Polonia. Quest’anno i progetti fotografici di artisti under 35 - in mostra con la curatela di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, e in lizza per il- sono Daniele Cimaglia e Giuseppe Odore , Rosa Lacavalla, Sara Lepore , Grace Martella , Erdiola Kanda Mustafaj, Serena Radicioli e, che si è aggiudicato il

Su questo argomento da altre fonti

Tennis, Davide Zamprogno dell'Ostani di Montebelluna ha vinto il torneo Alpe Adria - Si è concluso il torneo Alpe Adria di Vedelago per giocatori di 3^ categoria con 111 players coordinati da Dean Pinezic. Nel maschile il derby montelliano è andato a Davide Zamprogno dell’Ostani di Montebelluna che in due set ha messo in seconda posizione Francesco Toniolo del Volpago. Terze... 🔗trevisotoday.it

Milan, Sacchi boccia Allegri: "In Europa non ha mai vinto. Difesa e contropiede, preferisco un altro calcio" - Arrigo Sacchi, grande ex-allenatore di Milan, Nazionale e non solo, ha concesso una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha commentato... 🔗calciomercato.com

Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre - Dopo il traguardo superato a braccia alzate, dopo gli abbracci con massaggiatori, direttori sportivi, capi vari ed eventuali, dopo aver schivato fotografi e addetti ai lavori, dopo aver salutato distrattamente i pochi tifosi e i qualche imbucato dopo la linea d'arrivo - c'è sempre qualche imbucato dopo la linea d'arrivo -, Tadej Pogacar ha sorriso. E faceva bene Tadej Pogacar a sorridere, con il suo solito sorriso dolce e un filo imbarazzato: aveva vinto il Giro delle Fiandre, il suo secondo Giro delle Fiandre. 🔗ilfoglio.it

Ne parlano su altre fonti

Davide Sartori ha vinto il Premio Ghirri; Giovane Fotografia Italiana, Davide Sartori è il vincitore del Premio Luigi Ghirri; Giovane Fotografia Italiana, Davide Sartori vince il Premio Luigi Ghirri. VIDEO; Roberto Mattei - Fondazione Teatro Donizetti - eventi. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Giovane Fotografia Italiana, Davide Sartori vince il Premio Luigi Ghirri. VIDEO - REGGIO EMILIA – Fino all’8 giugno Palazzo dei Musei ospiterà la mostra ‘Unire – Bridging’, riservata a fotografi Under 35 che hanno partecipato al progetto ‘Giovane Fotografia Italiana – Premio Luigi ... 🔗reggionline.com