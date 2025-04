Coppia spara vicino alle case Sequestrato un arsenale di armi

sparano in un campo vicino a delle abitazioni. Ma era tutto frutto della loro immaginazione, alterata dall'uso di droghe. Una Coppia di 50enni è stata denunciata a piede libero. A dare l'allarme sono stati dei cittadini della zona alta di Bagno a Ripoli: ieri mattina hanno dato l'allarme dopo aver sentito degli spari e delle urla in un'area aperta lì vicino. Nel giro di pochi minuti sono arrivate 4 volanti della polizia municipale. Nel campo, vicino a una baracca, hanno trovato la Coppia in evidente stato di agitazione: un uomo (già pluripregiudicato, con precedenti per detenzione di armi e rapine) e una donna. Lui aveva in mano una pistola scacciacani priva del tappo rosso di sicurezza, molto simile a un'arma da fuoco.La donna aveva un taser, un'arma a impulsi elettrici solitamente in dotazione alle forze dell'ordine.

