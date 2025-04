Marcia dell’Indipendenza trionfa l’Oca per le Compagnie militari Al via Tommaso del ’Grande fratello’

Compagnie, 124 podisti. Un successo la Marcia dell'Indipendenza Siena-Montalcino organizzata dalla Tartuca. A cimentarsi è stato anche un volto (ormai) noto, Tommaso Franchi del 'Grande fratello' (foto in alto). Di buon mattino era al via (anche se non ha corso la prima frazione) a Porta Tufi. Con gli altri della Tartuca. Si è difeso bene percorrendo il tratto in un'ora e 2 secondi: 19° su 31 per la Compagnia militare di Sant'Agata.I vincitori? Per quanto riguarda la classifica delle Contrade a trionfare è stata la Torre con 78 punti. Quella invece delle Compagnie militari ha visto il successo netto di quella maschile Sant'Antonio B dell'Oca: 2 ore 52'16'' secondi. La prima classificata delle Compagnie femminili è stata Salicotto di sopra della Torre con 3 ore 49' 10''.

