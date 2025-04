Le sentinelle del cuore | Venite tutti ai corsi Dae

sentinelle del cuore”, il Comune di Luino invita tutti i cittadini a partecipare ai corsi di formazione sull’uso del defibrillatore semiautomatico (Dae). Le iscrizioni gratuite si raccolgono presso la farmacia comunale di Luino (Piazza Aldo Moro, frazione Voldomino), ogni corso prevede la partecipazione di un massimo di 18 persone per garantire un apprendimento efficace e una formazione pratica adeguata, il primo corso è programmato per maggio 2025. Ilgiorno.it - Le sentinelle del cuore: "Venite tutti ai corsi Dae" Leggi su Ilgiorno.it Importante iniziativa a Luino nella tutela della salute pubblica grazie alla convenzione stipulata tra il Comune e la Croce Rossa di Luino e Valli. L’accordo prevede un monitoraggio costante ed una manutenzione regolare dei defibrillatori distribuiti sul territorio comunale, con l’obiettivo di garantire la loro efficienza in caso di emergenze cardiache. Nell’ambito di questa iniziativa, denominata “del”, il Comune di Luino invitai cittadini a partecipare aidi formazione sull’uso del defibrillatore semiautomatico (Dae). Le iscrizioni gratuite si raccolgono presso la farmacia comunale di Luino (Piazza Aldo Moro, frazione Voldomino), ogni corso prevede la partecipazione di un massimo di 18 persone per garantire un apprendimento efficace e una formazione pratica adeguata, il primo corso è programmato per maggio 2025.

