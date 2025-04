Da Pieve a Elici al sogno americano L’artista Pelosini è tornato a casa Dipinge e scolpisce anche di notte

Pelosini, grazie al destino che ha mischiato le carte, hanno avuto la fortuna di coincidere. Questo artista, che ha da poco soffiato su 80 candeline e ha opere in Europa e in America, dove ha vissuto per molti anni, e che si accinge a inaugurare una grande mostra a Lucca "Paradiso Perduto" curata da Marzia Martelli di Massarosa, sfoglia l’album dei ricordi con la Nazione."Sono nato a Pieve a Elici in una casa di contadini, una casa dove l’acqua è arrivata quando avevo 14 anni. Mio padre Pietro era un poliziotto e con mia madre Mila mi hanno trasmesso valori importanti".Quando scopre l’arte?"Da bambino sono sempre stato affascinato dalle pitture che erano nella chiesa di Pieve e a 10 anni per un caso ho avuto tra le mani un’enciclopedia d’arte a colori. Lanazione.it - Da Pieve a Elici al sogno americano. L’artista Pelosini è tornato a casa. Dipinge e scolpisce anche di notte Leggi su Lanazione.it La vita e la passione per l’arte, declinata nella pittura e nella scultura, per Paolo, grazie al destino che ha mischiato le carte, hanno avuto la fortuna di coincidere. Questo artista, che ha da poco soffiato su 80 candeline e ha opere in Europa e in America, dove ha vissuto per molti anni, e che si accinge a inaugurare una grande mostra a Lucca "Paradiso Perduto" curata da Marzia Martelli di Massarosa, sfoglia l’album dei ricordi con la Nazione."Sono nato ain unadi contadini, unadove l’acqua è arrivata quando avevo 14 anni. Mio padre Pietro era un poliziotto e con mia madre Mila mi hanno trasmesso valori importanti".Quando scopre l’arte?"Da bambino sono sempre stato affascinato dalle pitture che erano nella chiesa die a 10 anni per un caso ho avuto tra le mani un’enciclopedia d’arte a colori.

