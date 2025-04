Ballando con le Stelle ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni.Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata di Ballando riserva ai telespettatori. Scopriamo come seguire la diretta e vedere la replica in TV e streaming. come vedere la puntata di Ballando con le Stelle in diretta TVBallando con le Stelle è ormai da anni un appuntamento fisso del weekend. Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Leggi su Tutto.tv Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione dicon le. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni.Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. Immancabile anche la giuria, composta ancora una volta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Sono tante le sorprese che la prima serata diriserva ai telespettatori. Scopriamoseguire la diretta elain TV e streaming.ladicon lein diretta TVcon leè ormai da anni un appuntamento fisso del weekend.

Se ne parla anche su altri siti

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. 🔗tutto.tv

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. 🔗tutto.tv

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che vede, tra gli altri, la partecipazione di Sonia Bruganelli, Massimiliano Ossini, Federica Pellegrini e i Cugini di Campagna. 🔗tutto.tv

Approfondimenti da altre fonti

“Ballando con le stelle”: la coppia vincitrice dell’undicesima puntata del 2024 e la classifica; Ballando con le Stelle, ecco chi vince: la soffiata prima della diretta, finale rovinato? | .it; Ballando con le Stelle si ferma: ecco perché non andrà in onda la puntata del 7 dicembre 2024; «Guillermo Mariotto sta male, ecco perché era in sedia a rotelle. Ma non vuole farsi vedere così». 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Sabato 28 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2024 la conduttrice Milly Carlucci è tornata… Leggi ... 🔗informazione.it

Quando inizia Sognando… Ballando con le stelle? Dalla data al cast, tutto quello che c’è da sapere - Ecco tutto quello che c'è da sapere su Sognando Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci per i 20 anni del suo programma. 🔗msn.com

'Sognando Ballando con le Stelle', quando inizia e cosa vedremo - Non solo ‘Ballando con le Stelle’: nel 2025 va in onda anche ‘Sognando Ballando con le Stelle’. Un doppio appuntamento che si è reso necessario non soltanto per festeggiare i vent’anni del talent show ... 🔗quotidiano.net