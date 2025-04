È stato un incidente Una Panda impazzita ha sfondato l’ingresso

incidente davvero singolare, in una giornata particolare. Ingredienti che hanno tinto di giallo il danneggiamento all’ingresso del Memoriale delle Deportazioni, luogo noto anche come ’ex 3’, affacciato su piazza Bartali, a Gavinana, che ricorda la Shoah in città.Ma, dopo l’intervento dei carabinieri, la situazione si è chiarita: una maldestra manovra automobilistica.Nella serata di venerdì, 25 aprile, intorno alle nove, la porta è stata letteralmente sfondata. La violenza dell’azione ha anche danneggiato i gangheri e l’imbotte della vetrata.Un ordigno? Un atto vandalico? Macché, a provocare il danno è stata una Panda in retromarcia.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla guida c’era una ragazza di 19 anni, ancora non patentata (ha il foglio rosa) che evidentemente non avendo ancora grande dimestichezza con il mezzo (parcheggiato probabilmente lungo viale Giannotti) è finita a forte velocità contro l’edificio. Lanazione.it - È stato un incidente. Una Panda "impazzita" ha sfondato l’ingresso Leggi su Lanazione.it FIRENZEUndavvero singolare, in una giornata particolare. Ingredienti che hanno tinto di giallo il danneggiamento aldel Memoriale delle Deportazioni, luogo noto anche come ’ex 3’, affacciato su piazza Bartali, a Gavinana, che ricorda la Shoah in città.Ma, dopo l’intervento dei carabinieri, la situazione si è chiarita: una maldestra manovra automobilistica.Nella serata di venerdì, 25 aprile, intorno alle nove, la porta è stata letteralmente sfondata. La violenza dell’azione ha anche danneggiato i gangheri e l’imbotte della vetrata.Un ordigno? Un atto vandalico? Macché, a provocare il danno è stata unain retromarcia.Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, alla guida c’era una ragazza di 19 anni, ancora non patentata (ha il foglio rosa) che evidentemente non avendo ancora grande dimestichezza con il mezzo (parcheggiato probabilmente lungo viale Giannotti) è finita a forte velocità contro l’edificio.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente sul lavoro in provincia di Latina: con la pala meccanica operaio abbatte un pilone e fa crollare un solaio. Ferito, è stato ricoverato in ospedale - L’incidente sul lavoro in un’azienda di trasporti: sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco ed emergenza sanitaria Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di oggi in un capannone industriale di Aprilia, dove un operaio è rimasto ferito a seguito del cedimento improvviso del solaio. L’uomo, dipendente di una ditta di trasporti, stava operando all’interno della struttura a bordo di una pala gommata, quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, probabilmente a causa di un malore improvviso. 🔗dayitalianews.com

Franco Bernardo morto in Moldavia, per i periti non sarebbe stato un incidente: “Strangolato con un oggetto” - Franco Bernardo è deceduto nella notte tra il 31 maggio e l'1 giugno 2023 in Moldavia. Per i periti di Chisinau, il 62enne comasco sarebbe stato strangolato con un "oggetto allungato" e sul suo corpo non sono stati trovati segni "dell'esecuzione delle misure di rianimazione". La compagna è imputata per "omicidio per negligenza".Continua a leggere 🔗fanpage.it

"Con barriere laterali sicure l'incidente non sarebbe stato mortale", la Corte d'Appello condanna il Cas - A distanza di quattordici anni dal terribile incidente stradale nel quale, a gennaio 2011, persero la vita il 53 enne maresciallo dei Carabinieri Sebastiano Zingales ed il figlio 18 enne Gaetano, finiti fuori strada sulla A20 nei pressi della galleria “Scafa” in territorio di Capo d’Orlando, è... 🔗messinatoday.it

Ne parlano su altre fonti

È stato un incidente. Una Panda impazzita ha sfondato l’ingresso; Suv impazzito causa la morte di Lucia e Diego: distrazione o velocità?; Auto impazzita, non ho visto Lucia e il marito: parla il conducente della Bmw dell'incidente ad Ancona; Senza patente guida l’auto del padre, causa tre incidenti e scappa. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

È stato un incidente. Una Panda "impazzita" ha sfondato l’ingresso - Le vetrate del Memoriale delle Deportazioni sono state danneggiate. La causa? Una retromarcia errata di una giovane automobilista con il foglio rosa. 🔗lanazione.it