Tre sfide per l’Europa del futuro | La leadership di Ursula alla prova

sfide che attendono la nuova commissione von de Leyen, nel primo dei tre incontri organizzati dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena (in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana) per fornire strumenti di comprensione a proposito delle attuali emergenze di geopolitica e del cammino su cui si evolve l’equilibrio attuale dell’Europa.Martedì 29 alle 17 (gli altri incontri sono in calendario per l’8 e il 22 maggio) nell’Aula Magna della Malatestiana ci sarà la professoressa Giuliana Laschi, ordinario di Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, campus di Forlì.Dunque, professoressa Laschi, quali sono le principali sfide su cui si dovrà confrontare la nuova commissione von der Leyen?"Sono disposte su almeno tre fronti. Ilrestodelcarlino.it - Tre sfide per l’Europa del futuro: "La leadership di Ursula alla prova" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Si parlerà di Europa, e delleche attendono la nuova commissione von de Leyen, nel primo dei tre incontri organizzati dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Forlì-Cesena (in collaborazione con la Biblioteca Malatestiana) per fornire strumenti di comprensione a proposito delle attuali emergenze di geopolitica e del cammino su cui si evolve l’equilibrio attuale del.Martedì 29 alle 17 (gli altri incontri sono in calendario per l’8 e il 22 maggio) nell’Aula Magna della Malatestiana ci sarà la professoressa Giuliana Laschi, ordinario di Storia delle relazioni internazionali presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Bologna, campus di Forlì.Dunque, professoressa Laschi, quali sono le principalisu cui si dovrà confrontare la nuova commissione von der Leyen?"Sono disposte su almeno tre fronti.

