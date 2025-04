Lanazione.it - Dal lussuoso yacht al carcere. Marinaio prende a botte i poliziotti: arrestato

La Spezia, 27 aprile 2025 – Si è concesso una notte decisamente sopra le righe e dalloattraccato sulla banchina è finito nella cella di Villa Andreino. Protagonista della turbolenta vicenda unsudafricano in visita alla città a bordo di una lussuosa imbarcazione. L’altra sera si è scatenato in un bar che si affaccia su viale Italia e dopo lecon alcuni avventori si è ripetuto anche con idella volante, uno dei quali ha dovuto farsi medicare al pronto soccorso, ed è stato.Il protagonista della nottata è un ingegnere di macchina di 33 anni, che dopo essere sceso dall’imbarcazione con la quale sta girando il mondo è arrivato in un bar all’interno dei giardini che si affacciano su viale Italia. Evidentemente l’alcol ha avuto un ruolo chiave nella storia visto che a un certo punto ha iniziato a litigare con due avventori passando dalle parole ai fatti.