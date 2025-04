Effetto Bergoglio nelle librerie L’autobiografia tra i best seller

nelle vetrine delle librerie. È il volto di Francesco ritratto sulla copertina della sua biografia. Un successo editoriale da bestseller: a dominare la classifica su Amazon c'è proprio "Spera", pubblicato il 14 gennaio 2025 in oltre cento paesi. Le librerie del centro gli dedicano la vetrina, un ripiano, o un espositore. Quel che è certo, ci dicono, è che negli ultimi giorni gli aretini hanno acquistato qualche libro in più sulla storia del pontefice argentino ma anche sulle strategie del Conclave. Dalla libreria Edison arrivano numeri chiari. Per "Spera", le vendite non registrano grandi volumi ma sono costanti. Circa dieci al mese, per arrivare a 6 copie vendute da lunedì, giorno della scomparsa di Bergoglio."Il libro è uscito a gennaio, e già quando le condizioni di salute del Papa si erano aggravate avevamo registrato un lieve aumento delle vendite.

Altre fonti ne stanno dando notizia

