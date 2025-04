Bande rumorose sull’A1 Problema risolto a metà

risolto solo a metà il Problema dei forti rumori provocati dalle Bande sonore poste, per motivi di sicurezza, da Autostrade per l’Italia nell’area della Galleria del Colle. I dispositivi, infatti, sono stati eliminati prima della galleria realizzando al loro posto strisce disegnate mentre sono stati mantenuti, per il momento, nella parte a Nord con il risultato che solo chi abita nelle zone in prossimità dell’accesso può dormire sonni tranquilli. Cosa che non accade, invece, per chi risiede nella parte successiva."Dopo la posa di tre serie di Bande da parte di Autostrade – spiega il sindaco Giuseppe Carovani (nella foto in alto) – era emerso un forte disagio che avevamo fatto presente alla società in una lettera in cui chiedevamo che fossero trovate soluzioni alternative. Ora il Problema in parte è risolto ma non interamente, quindi stiamo interloquendo con Autostrade per l’Italia chiedendo di trovare una soluzione diversa anche per le Bande dopo la galleria che stanno continuando a creare un forte disagio. Lanazione.it - Bande rumorose sull’A1. Problema risolto a metà Leggi su Lanazione.it solo aildei forti rumori provocati dallesonore poste, per motivi di sicurezza, da Autostrade per l’Italia nell’area della Galleria del Colle. I dispositivi, infatti, sono stati eliminati prima della galleria realizzando al loro posto strisce disegnate mentre sono stati mantenuti, per il momento, nella parte a Nord con il risultato che solo chi abita nelle zone in prossimità dell’accesso può dormire sonni tranquilli. Cosa che non accade, invece, per chi risiede nella parte successiva."Dopo la posa di tre serie dida parte di Autostrade – spiega il sindaco Giuseppe Carovani (nella foto in alto) – era emerso un forte disagio che avevamo fatto presente alla società in una lettera in cui chiedevamo che fossero trovate soluzioni alternative. Ora ilin parte èma non interamente, quindi stiamo interloquendo con Autostrade per l’Italia chiedendo di trovare una soluzione diversa anche per ledopo la galleria che stanno continuando a creare un forte disagio.

