L’ex sindaca e il caso dell’erba alta | Noi e le nostre scelte ben precise

L’ex sindaca Giulia Deidda torna a rompere il silenzio. Come tutte le volte che ritiene di dover difendere le scelte della sua am ministrazione. "Negli ultimi anni, e soprattutto in campagna elettorale, la mia giunta è stata spesso accusata di una colpa gravissima: non tagliare l’erba. Sì, proprio così. Altro che bilanci, scuole, servizi. Il vero problema pare fosse l’erba – arringa L’ex primo cittadino per due mandati –. La verità è che avevamo fatto scelte ben precise, frutto di responsabilità e anche di qualche rinuncia, già dal primo bilancio della mia legislatura nel 2015 con l’obiettivo di tenere in ordine tutto il territorio con un importo complessivo sulle manutenzioni del verde di oltre 150mila euro ogni anno". Non ci sta, Deidda alle accuse."Ma quando ci sono centinaia di migliaia di metri quadrati di verde da curare e la stagione non aiuta, le risorse non bastano mai e non bastano se la priorità è quella di mantenere il complesso dei servizi alla persona – precisa Deidda –. Lanazione.it - L’ex sindaca e il caso dell’erba alta: "Noi e le nostre scelte ben precise" Leggi su Lanazione.it Giulia Deidda torna a rompere il silenzio. Come tutte le volte che ritiene di dover difendere ledella sua am ministrazione. "Negli ultimi anni, e soprattutto in campagna elettorale, la mia giunta è stata spesso accusata di una colpa gravissima: non tagliare l’erba. Sì, proprio così. Altro che bilanci, scuole, servizi. Il vero problema pare fosse l’erba – arringaprimo cittadino per due mandati –. La verità è che avevamo fattoben, frutto di responsabilità e anche di qualche rinuncia, già dal primo bilancio della mia legislatura nel 2015 con l’obiettivo di tenere in ordine tutto il territorio con un importo complessivo sulle manutenzioni del verde di oltre 150mila euro ogni anno". Non ci sta, Deidda alle accuse."Ma quando ci sono centinaia di migliaia di metri quadrati di verde da curare e la stagione non aiuta, le risorse non bastano mai e non bastano se la priorità è quella di mantenere il complesso dei servizi alla persona – precisa Deidda –.

Approfondimenti da altre fonti

Un posto al sole: i piccoli detective Camillo e Jimmy risolvono il caso dell'avvelenamento al parco archeologico - Finalmente Camillo e Jimmy, come in un vero giallo, hanno capito responsabile e mandante dell’avvelenamento al parco archeologico. Con tutta l’intelligenza e la simpatia che in Upas solo i bambini sanno trasmettere. Ora però toccherà svelare agli adulti, che invece non hanno capito niente… Mentre Michele scopre che dal suo pc è sparito il video dell’inchiesta sui Gagliotti… mentre continua a vedere una donna che non sa se essere una visione o una persona in carne ed ossa… ma a quanto pare si tratta di una volontaria che assiste e tiene compagnia ai pazienti soli in ospedale. 🔗ilfoglio.it

Lo strano caso di Villa Valguarnera: set del “Gattopardo” e dell’ “Arte della gioa”, le due serie tv in onda contemporaneamente - Roma, 6 marzo 2025 – Un luogo dove il tempo sembra essersi fermato, e dove la finzione cinematografica si fonde con la realtà: un'incredibile coincidenza ha portato Villa Valguarnera, gioiello architettonico siciliano, a essere protagonista di due serie televisive di punta trasmesse adesso in contemporanea, "Il Gattopardo" su Netflix e "L'arte della gioia" su Sky. Entrambe le produzioni hanno scelto questa dimora storica come set principale, creando un singolare cortocircuito tra passato e presente. 🔗quotidiano.net

Terni, impianto semaforico di via Aleardi: il curioso ‘caso’ dell’attraversamento. Istruzioni per l’uso - Un attraversamento piuttosto frequentato, a ridosso del centro cittadino. L’impianto semaforico all’intersezione tra via Aleardi, via Prati e via dello Stadio (con prosecuzione in via Carducci) genera una sorta di quadrante da dover percorrere prestando massima attenzione. Probabilmente però... 🔗ternitoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’ex sindaca e il caso dell’erba alta: Noi e le nostre scelte ben precise; Decaro: “Al processo di Torino un caso di ‘reato di ruolo’ dell’ex sindaca Appendino”; Caso Tosi, la maggioranza: Nessuno vuole 'cacciare' l'ex sindaca, ma scelga di saldare il debito; Taranto, l’ira dell’ex sindaco Melucci dopo la sfiducia: «Una cospirazione, contro di me vendetta e rancori». 🔗Su questo argomento da altre fonti

Castellammare, ex Casa del Fascio sarà restituita alla città - È stato finalmente raggiunto l'accordo: il Comune di Castellammare di Stabia, grazie a un'intesa con l'ATI «V.G. srl - I. srl» siglata in sede di ... 🔗msn.com

Caso Tosi, la maggioranza: "Nessuno vuole 'cacciare' l'ex sindaca, ma scelga di saldare il debito" - Arriva in aula, a Riccione, un punto all’ordine del giorno in merito alla posizione della consigliera comunale Renata Tosi, ex sindaca della città. L’ordine tratterà la presunta incompatibilità, a ... 🔗riminitoday.it

Caso Bibbiano, “Di Maio e altri 47 indagati per diffamazione aggravata” dell’ex sindaco Pd Carletti - come nei tumori di origine sconosciuta oppure nei casi in cui è necessario analizzare biomarcatori complessi, come il deficit di ricombinazione omologa nei carcinomi dell'ovaio. L'esecuzione di ... 🔗ilfattoquotidiano.it