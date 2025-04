L’Italia libera nata dalla Resistenza plurale Il coraggio di chi si schierò dalla parte giusta

liberazione dall’occupazione nazifascista offre l’occasione per approfondire la conoscenza su quel complesso momento storico e a oggi il quadro storico è sufficientemente chiaro, sebbene (ancora a distanza di ottant’anni) numerosi italiani (troppi) non sappiano quale tragedia siano stati il fascismo e le sue guerre. Ancora oggi gli anti-antifascisti cercano di inficiare la memoria della Resistenza, passaggio tra i più importanti della nostra storia, classificandolo quale movimento minoritario ed espressione di una sola parte politica.La Resistenza, invece, è stata un fenomeno plurale. Con la partecipazione di partigiani comunisti, socialisti, azionisti, cattolici, liberali, monarchici, anarchici. Ma la Resistenza (e la Storia serve a questo) ha visto tra le sue fila non solo uomini in armi. Lanazione.it - L’Italia libera nata dalla Resistenza plurale. Il coraggio di chi si schierò dalla parte giusta Leggi su Lanazione.it Brezzi *?ottantesimo anniversario dellazione dall’occupazione nazifascista offre l’occasione per approfondire la conoscenza su quel complesso momento storico e a oggi il quadro storico è sufficientemente chiaro, sebbene (ancora a distanza di ottant’anni) numerosi italiani (troppi) non sappiano quale tragedia siano stati il fascismo e le sue guerre. Ancora oggi gli anti-antifascisti cercano di inficiare la memoria della, passaggio tra i più importanti della nostra storia, classificandolo quale movimento minoritario ed espressione di una solapolitica.La, invece, è stata un fenomeno. Con lacipazione di partigiani comunisti, socialisti, azionisti, cattolici,li, monarchici, anarchici. Ma la(e la Storia serve a questo) ha visto tra le sue fila non solo uomini in armi.

